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Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач купить с доставкой в Москве
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Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач

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Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач - фото 1
Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач - фото 2
Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач - фото 3
Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач - фото 4
Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач - фото 5
Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач - фото 6
Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач - фото 7
Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач - фото 8
Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач - фото 9
Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач - фото 10
Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач - фото 11
Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач - фото 12
Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач - фото 13
Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач - фото 14
Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач - фото 15
Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач - фото 16
Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач - фото 17
Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач - фото 18
Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
8
  • Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач - фото 1
  • Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач - фото 2
  • Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач - фото 3
  • Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач - фото 4
  • Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач - фото 5
  • Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач - фото 6
  • Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач - фото 7
  • Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач - фото 8
  • Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач - фото 9
  • Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач - фото 10
  • Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач - фото 11
  • Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач - фото 12
  • Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач - фото 13
  • Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач - фото 14
  • Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач - фото 15
  • Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач - фото 16
  • Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач - фото 17
  • Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач - фото 18
  • Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 200 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745259
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач
3 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип двигателя
аккумуляторный
Комплектация
Опрыскиватель аккумуляторный - 1 штЗарядное устройство - 1 штНасадка - 1 штШтанга с ручкой - 1 штИнструкция по эксплуатации - 1 штБатарея аккумуляторная - 1 шт
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
8
Телескопическая ручка
да
Емкость аккумулятора
2 А•ч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х27х19
Вес, кг.
2.05

Описание товара Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач

Аккумуляторный опрыскиватель Denzel D-8LI 64795 с баком объемом 8 л и Li-Ion батареей на 12 В, емкостью 2 А·ч, используется для ухода за растениями, а также для распыления инсектицидных жидкостей, дезинфекции помещений, мытья окон, стен и дорожек. Длина штанги регулируется в диапазоне 380-630 мм, а максимальная дальность распыления составляет 4 м, что позволяет обрабатывать участки большой площади и труднодоступные места. Опрыскиватель экономит силы и время пользователя, будет полезен в быту и на производстве.

Преимущества

  • Прочная и долговечная конструкция — корпус бака с ребрами жесткости устойчив к деформации, латунная насадка распылителя не подвержена коррозии.
  • Низкий расход энергии — аккумулятор обеспечивает до 6 часов непрерывной работы.
  • Контроль оставшегося времени работы — индикатор заряда батареи помогает своевременно производить подзарядку.
  • Телескопическая штанга 380-630 мм — пользователь сможет с легкостью обрабатывать отдаленные и высоко расположенные участки.
  • Мобильность — устройство не зависит от наличия розетки, поэтому с ним можно свободно перемещаться вдали от дома.
  • Экологичность — опрыскиватель не выделяет неприятный запах и вредные выхлопы в окружающую среду.
  • Готовность к эксплуатации — зарядное устройство входит в комплект поставки.
  • Комфортная работа — опрыскиватель весит всего 1,5 кг и снабжен удобным плечевым ремнем с вентилируемой подушкой, что позволяет долго работать без ощущения усталости.
  • Гарантия 3 года — высокое качество опрыскивателя подтверждено производителем.

Отзывы о товаре Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип двигателя
аккумуляторный
Комплектация
Опрыскиватель аккумуляторный - 1 штЗарядное устройство - 1 штНасадка - 1 штШтанга с ручкой - 1 штИнструкция по эксплуатации - 1 штБатарея аккумуляторная - 1 шт
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
8
Телескопическая ручка
да
Емкость аккумулятора
2 А•ч
Страна производитель
Китай
Описание

Аккумуляторный опрыскиватель Denzel D-8LI 64795 с баком объемом 8 л и Li-Ion батареей на 12 В, емкостью 2 А·ч, используется для ухода за растениями, а также для распыления инсектицидных жидкостей, дезинфекции помещений, мытья окон, стен и дорожек. Длина штанги регулируется в диапазоне 380-630 мм, а максимальная дальность распыления составляет 4 м, что позволяет обрабатывать участки большой площади и труднодоступные места. Опрыскиватель экономит силы и время пользователя, будет полезен в быту и на производстве.

Преимущества

  • Прочная и долговечная конструкция — корпус бака с ребрами жесткости устойчив к деформации, латунная насадка распылителя не подвержена коррозии.
  • Низкий расход энергии — аккумулятор обеспечивает до 6 часов непрерывной работы.
  • Контроль оставшегося времени работы — индикатор заряда батареи помогает своевременно производить подзарядку.
  • Телескопическая штанга 380-630 мм — пользователь сможет с легкостью обрабатывать отдаленные и высоко расположенные участки.
  • Мобильность — устройство не зависит от наличия розетки, поэтому с ним можно свободно перемещаться вдали от дома.
  • Экологичность — опрыскиватель не выделяет неприятный запах и вредные выхлопы в окружающую среду.
  • Готовность к эксплуатации — зарядное устройство входит в комплект поставки.
  • Комфортная работа — опрыскиватель весит всего 1,5 кг и снабжен удобным плечевым ремнем с вентилируемой подушкой, что позволяет долго работать без ощущения усталости.
  • Гарантия 3 года — высокое качество опрыскивателя подтверждено производителем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3200 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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