Распылитель аккумуляторный Patriot PT-12AC
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Распылитель аккумуляторный Patriot PT-12AC
Опрыскиватель Patriot PT-12AC – удобное и надежное в использовании оборудование, позволяющее выполнять обработку растений в целях внесения удобрений, защиты от болезней и вредных насекомых, бережного орошения. Вместе с опрыскивателем поставляются специальные насадки, способствующие равномерному распылению необходимого раствора. Бак объемом 12 л позволяет выполнять работу в течение длительного времени без перерыва. Автономная работа опрыскивателя осуществляется на основе аккумулятора с напряжением питания 12 В. Эргономичная конструкция ранцевого типа с ремешком гарантирует комфорт в эксплуатации Patriot PT-12AC.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Достоинства:
Комментарий:
пришел товар на день раньше, благодарю. упаковка не нарушена, товар целый. Качество отличное, взяла после пользования у друзей. Очень понравился, быстрый, удобный, надежный! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
внешнее впечатление вы подпортили, не прислав второй карабин для крепления лямок. и хорошо бы инструкцию поподробнее: что там за кругленькая ручка рядом с выключателем? извините, но не догадались. а тестирование вполне достойно прошел. мощный распылитель. посмотрим, как будет в саду.
Достоинства:
Комментарий:
конец трубки был сплющен пришлось отрезать 5 см так в общем опрыскиватель хороший пришел заряжен работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший и простой в работе ,струя настраиваетса мощная ,напор хароший ,то што надо для обработки в саду
Достоинства:
Комментарий:
отличный агрегат. очень удобно
Достоинства:
Комментарий:
испытание в ванной прошел на отлично, теперь испытание на открытом воздухе
Отзывы о товаре Распылитель аккумуляторный Patriot PT-12AC
Достоинства:
Комментарий:
пришел товар на день раньше, благодарю. упаковка не нарушена, товар целый. Качество отличное, взяла после пользования у друзей. Очень понравился, быстрый, удобный, надежный! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
внешнее впечатление вы подпортили, не прислав второй карабин для крепления лямок. и хорошо бы инструкцию поподробнее: что там за кругленькая ручка рядом с выключателем? извините, но не догадались. а тестирование вполне достойно прошел. мощный распылитель. посмотрим, как будет в саду.
Достоинства:
Комментарий:
конец трубки был сплющен пришлось отрезать 5 см так в общем опрыскиватель хороший пришел заряжен работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший и простой в работе ,струя настраиваетса мощная ,напор хароший ,то што надо для обработки в саду
Достоинства:
Комментарий:
отличный агрегат. очень удобно
Достоинства:
Комментарий:
испытание в ванной прошел на отлично, теперь испытание на открытом воздухе