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Опрыскиватель Raco Эксперт 4240-55/556 6л купить с доставкой в Москве
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Опрыскиватель Raco Эксперт 4240-55/556 6л

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Опрыскиватель Raco Эксперт 4240-55/556 6л - фото 1
Опрыскиватель Raco Эксперт 4240-55/556 6л - фото 2
Опрыскиватель Raco Эксперт 4240-55/556 6л - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
6
  • Опрыскиватель Raco Эксперт 4240-55/556 6л - фото 1
  • Опрыскиватель Raco Эксперт 4240-55/556 6л - фото 2
  • Опрыскиватель Raco Эксперт 4240-55/556 6л - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
2 530 руб.  2 904 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347920
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Опрыскиватель Raco Эксперт 4240-55/556 6л
2 530 руб. -13%
2 904 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
6
Высота, см
21
Ширина, см
37
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х21х21
Вес, кг.
1.5

Описание товара Опрыскиватель Raco Эксперт 4240-55/556 6л

Опрыскиватель RACO ЭКСПЕРТ 4240-55/556 - идеальный садовый помощник для распыления водных растворов на растения и деревья. При помощи вращающегося наконечника разбрызгивателя, можно легко и просто изменять режим полива - от жесткой струи до распыления. Данная модель оснащена специальным ремешком, при помощи которого удобно переносить опрыскиватель на плече.

Отзывы о товаре Опрыскиватель Raco Эксперт 4240-55/556 6л




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
6
Высота, см
21
Ширина, см
37
Страна производитель
Китай
Описание
Опрыскиватель RACO ЭКСПЕРТ 4240-55/556 - идеальный садовый помощник для распыления водных растворов на растения и деревья. При помощи вращающегося наконечника разбрызгивателя, можно легко и просто изменять режим полива - от жесткой струи до распыления. Данная модель оснащена специальным ремешком, при помощи которого удобно переносить опрыскиватель на плече.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель Raco Эксперт 4240-55/556 6л - стоимость товара 2530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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