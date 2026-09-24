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Опрыскиватель переносной GRINDA PT-8, 8 л, с широкой горловиной, с упорами для ног, PROLine (8-425158) купить с доставкой в Москве
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Опрыскиватель переносной GRINDA PT-8, 8 л, с широкой горловиной, с упорами для ног, PROLine (8-425158)

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Опрыскиватель переносной GRINDA PT-8, 8 л, с широкой горловиной, с упорами для ног, PROLine (8-425158) - фото 1
Опрыскиватель переносной GRINDA PT-8, 8 л, с широкой горловиной, с упорами для ног, PROLine (8-425158) - фото 2
Опрыскиватель переносной GRINDA PT-8, 8 л, с широкой горловиной, с упорами для ног, PROLine (8-425158) - фото 3
Опрыскиватель переносной GRINDA PT-8, 8 л, с широкой горловиной, с упорами для ног, PROLine (8-425158) - фото 4
Опрыскиватель переносной GRINDA PT-8, 8 л, с широкой горловиной, с упорами для ног, PROLine (8-425158) - фото 5
Опрыскиватель переносной GRINDA PT-8, 8 л, с широкой горловиной, с упорами для ног, PROLine (8-425158) - фото 6
Опрыскиватель переносной GRINDA PT-8, 8 л, с широкой горловиной, с упорами для ног, PROLine (8-425158) - фото 7
Опрыскиватель переносной GRINDA PT-8, 8 л, с широкой горловиной, с упорами для ног, PROLine (8-425158) - фото 8
Опрыскиватель переносной GRINDA PT-8, 8 л, с широкой горловиной, с упорами для ног, PROLine (8-425158) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
8
  • Опрыскиватель переносной GRINDA PT-8, 8 л, с широкой горловиной, с упорами для ног, PROLine (8-425158) - фото 1
  • Опрыскиватель переносной GRINDA PT-8, 8 л, с широкой горловиной, с упорами для ног, PROLine (8-425158) - фото 2
  • Опрыскиватель переносной GRINDA PT-8, 8 л, с широкой горловиной, с упорами для ног, PROLine (8-425158) - фото 3
  • Опрыскиватель переносной GRINDA PT-8, 8 л, с широкой горловиной, с упорами для ног, PROLine (8-425158) - фото 4
  • Опрыскиватель переносной GRINDA PT-8, 8 л, с широкой горловиной, с упорами для ног, PROLine (8-425158) - фото 5
  • Опрыскиватель переносной GRINDA PT-8, 8 л, с широкой горловиной, с упорами для ног, PROLine (8-425158) - фото 6
  • Опрыскиватель переносной GRINDA PT-8, 8 л, с широкой горловиной, с упорами для ног, PROLine (8-425158) - фото 7
  • Опрыскиватель переносной GRINDA PT-8, 8 л, с широкой горловиной, с упорами для ног, PROLine (8-425158) - фото 8
  • Опрыскиватель переносной GRINDA PT-8, 8 л, с широкой горловиной, с упорами для ног, PROLine (8-425158) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697024
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Опрыскиватель переносной GRINDA PT-8, 8 л, с широкой горловиной, с упорами для ног, PROLine (8-425158)
2 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
8
Высота, см
58.5
Ширина, см
18.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х19х19
Вес, кг.
2.04

Описание товара Опрыскиватель переносной GRINDA PT-8, 8 л, с широкой горловиной, с упорами для ног, PROLine (8-425158)

Профессиональные опрыскиватели GRINDA PRO-LINE изготовлены из самых надёжных материалов. Обладают длительным сроком службы, качественно опрыскивают.

Отзывы о товаре Опрыскиватель переносной GRINDA PT-8, 8 л, с широкой горловиной, с упорами для ног, PROLine (8-425158)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
8
Высота, см
58.5
Ширина, см
18.5
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональные опрыскиватели GRINDA PRO-LINE изготовлены из самых надёжных материалов. Обладают длительным сроком службы, качественно опрыскивают.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель переносной GRINDA PT-8, 8 л, с широкой горловиной, с упорами для ног, PROLine (8-425158) - стоимость товара 2390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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