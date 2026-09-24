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Опрыскиватель ранцевый GRINDA KS-12, 12 л, с телескопическим удлинителем, (425217) купить с доставкой в Москве
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Опрыскиватель ранцевый GRINDA KS-12, 12 л, с телескопическим удлинителем, (425217)

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Опрыскиватель ранцевый GRINDA KS-12, 12 л, с телескопическим удлинителем, (425217) - фото 1
Опрыскиватель ранцевый GRINDA KS-12, 12 л, с телескопическим удлинителем, (425217) - фото 2
Опрыскиватель ранцевый GRINDA KS-12, 12 л, с телескопическим удлинителем, (425217) - фото 3
Опрыскиватель ранцевый GRINDA KS-12, 12 л, с телескопическим удлинителем, (425217) - фото 4
Опрыскиватель ранцевый GRINDA KS-12, 12 л, с телескопическим удлинителем, (425217) - фото 5
Опрыскиватель ранцевый GRINDA KS-12, 12 л, с телескопическим удлинителем, (425217) - фото 6
Опрыскиватель ранцевый GRINDA KS-12, 12 л, с телескопическим удлинителем, (425217) - фото 7
Опрыскиватель ранцевый GRINDA KS-12, 12 л, с телескопическим удлинителем, (425217) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
12
Расход жидкости, л/мин
0.8
  • Опрыскиватель ранцевый GRINDA KS-12, 12 л, с телескопическим удлинителем, (425217) - фото 1
  • Опрыскиватель ранцевый GRINDA KS-12, 12 л, с телескопическим удлинителем, (425217) - фото 2
  • Опрыскиватель ранцевый GRINDA KS-12, 12 л, с телескопическим удлинителем, (425217) - фото 3
  • Опрыскиватель ранцевый GRINDA KS-12, 12 л, с телескопическим удлинителем, (425217) - фото 4
  • Опрыскиватель ранцевый GRINDA KS-12, 12 л, с телескопическим удлинителем, (425217) - фото 5
  • Опрыскиватель ранцевый GRINDA KS-12, 12 л, с телескопическим удлинителем, (425217) - фото 6
  • Опрыскиватель ранцевый GRINDA KS-12, 12 л, с телескопическим удлинителем, (425217) - фото 7
  • Опрыскиватель ранцевый GRINDA KS-12, 12 л, с телескопическим удлинителем, (425217) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697034
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Опрыскиватель ранцевый GRINDA KS-12, 12 л, с телескопическим удлинителем, (425217)
2 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
Германия
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
12
Расход жидкости, л/мин
0.8
Высота, см
61
Ширина, см
17
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х40х17
Вес, кг.
2.8

Описание товара Опрыскиватель ранцевый GRINDA KS-12, 12 л, с телескопическим удлинителем, (425217)

Ранцевый опрыскиватель Grinda KS-12, 12 л, телескопический алюминиевый удлинитель 425217 используется для орошения и удобрения растений, а также для обработки кустарников и деревьев высотой до 3 метров. Ранцевая конструкция позволяет равномерно распределить нагрузку на плечи, обеспечивая продолжительную работу, не утомляя пользователя. Опрыскиватель оснащен рычагом насоса, что позволяет поддерживать давление в резервуаре, не снимая его. Для удобного хранения на корпусе предусмотрен карман для брандспойта.

Отзывы о товаре Опрыскиватель ранцевый GRINDA KS-12, 12 л, с телескопическим удлинителем, (425217)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
Германия
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
12
Расход жидкости, л/мин
0.8
Высота, см
61
Ширина, см
17
Страна производитель
Китай
Описание
Ранцевый опрыскиватель Grinda KS-12, 12 л, телескопический алюминиевый удлинитель 425217 используется для орошения и удобрения растений, а также для обработки кустарников и деревьев высотой до 3 метров. Ранцевая конструкция позволяет равномерно распределить нагрузку на плечи, обеспечивая продолжительную работу, не утомляя пользователя. Опрыскиватель оснащен рычагом насоса, что позволяет поддерживать давление в резервуаре, не снимая его. Для удобного хранения на корпусе предусмотрен карман для брандспойта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель ранцевый GRINDA KS-12, 12 л, с телескопическим удлинителем, (425217) - стоимость товара 2360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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