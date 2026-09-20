Опрыскиватель 2 л, ручной, с насосом и клапаном сброса давления Palisad
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Опрыскиватель 2 л, ручной, с насосом и клапаном сброса давления Palisad
Ручной опрыскиватель Palisad 64738 объемом 2 л, с помповым насосом и клапаном сброса давления, служит для защиты садовых растений от вредителей и болезней. Может использоваться для проведения подкормки или микрополива. Через широкую горловину удобно заливать раствор, а регулируемая распыляющая головка позволяет подобрать оптимальную силу напора. Опрыскиватель будет полезен для ухода за растениями на клумбах, грядках и в теплицах.
Преимущества
- Долговечность — опрыскиватель изготовлен из прочного и износостойкого пластика.
- Возможность непрерывного распыления — на ручке имеется специальный фиксатор.
- Безопасность эксплуатации — опрыскиватель оснащен клапаном автоматического сброса избыточного давления.
- Защита форсунки — фильтр водозаборного шланга препятствует ее засорению.
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Ручной опрыскиватель Palisad 64738 объемом 2 л, с помповым насосом и клапаном сброса давления, служит для защиты садовых растений от вредителей и болезней. Может использоваться для проведения подкормки или микрополива. Через широкую горловину удобно заливать раствор, а регулируемая распыляющая головка позволяет подобрать оптимальную силу напора. Опрыскиватель будет полезен для ухода за растениями на клумбах, грядках и в теплицах.
Преимущества
- Долговечность — опрыскиватель изготовлен из прочного и износостойкого пластика.
- Возможность непрерывного распыления — на ручке имеется специальный фиксатор.
- Безопасность эксплуатации — опрыскиватель оснащен клапаном автоматического сброса избыточного давления.
- Защита форсунки — фильтр водозаборного шланга препятствует ее засорению.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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