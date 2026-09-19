Опрыскиватель Patriot PT-18AC (755302532) 16л
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Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
16
Расход жидкости, л/мин
3.1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%4 710 руб. 7 488 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 341850
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
США
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
16
Расход жидкости, л/мин
3.1
Высота, см
280
Ширина, см
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х39х28
Вес, кг.
1.8
Описание товара Опрыскиватель Patriot PT-18AC (755302532) 16л
Аккумуляторный распылитель PATRIOT PT-18AC 755302532 предназначен, для химической защиты растений от вредителей и болезней, борьбы с сорной растительностью, распыления воды, удобрений, гербицидов, пестицидов, противоэпидемической обработки скота и т.д. Отличается эффективностью, мобильностью, экологичностью. За счет наличия ремней обеспечивается удобство переноски на спине. Большой бак для смеси объемом 16 л обеспечивает длительную работу без дозаправки.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
США
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
16
Расход жидкости, л/мин
3.1
Высота, см
280
Ширина, см
55
Страна производитель
Китай
Аккумуляторный распылитель PATRIOT PT-18AC 755302532 предназначен, для химической защиты растений от вредителей и болезней, борьбы с сорной растительностью, распыления воды, удобрений, гербицидов, пестицидов, противоэпидемической обработки скота и т.д. Отличается эффективностью, мобильностью, экологичностью. За счет наличия ремней обеспечивается удобство переноски на спине. Большой бак для смеси объемом 16 л обеспечивает длительную работу без дозаправки.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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