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Опрыскиватель рычажный CHAMPION SL12 купить с доставкой в Москве
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Опрыскиватель рычажный CHAMPION SL12

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Опрыскиватель рычажный CHAMPION SL12 - фото 1
Опрыскиватель рычажный CHAMPION SL12 - фото 2
Опрыскиватель рычажный CHAMPION SL12 - фото 3
Опрыскиватель рычажный CHAMPION SL12 - фото 4
Опрыскиватель рычажный CHAMPION SL12 - фото 5
Опрыскиватель рычажный CHAMPION SL12 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
  • Опрыскиватель рычажный CHAMPION SL12 - фото 1
  • Опрыскиватель рычажный CHAMPION SL12 - фото 2
  • Опрыскиватель рычажный CHAMPION SL12 - фото 3
  • Опрыскиватель рычажный CHAMPION SL12 - фото 4
  • Опрыскиватель рычажный CHAMPION SL12 - фото 5
  • Опрыскиватель рычажный CHAMPION SL12 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 613015
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Опрыскиватель рычажный CHAMPION SL12
1 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Опрыскиватель
Размеры в упаковке, см
50х36х20
Вес, кг.
2.94

Описание товара Опрыскиватель рычажный CHAMPION SL12

Рычажный опрыскиватель Чемпион SL12 используется для опрыскивания растений водой, удобрениями и химическими средствами. Оснащен 12-литровым баком для распыляющего вещества, что обеспечивает продолжительную работу. Наплечный ремень снижает нагрузку на руки пользователя и обеспечивает удобство переноса. Широкая горловина бака гарантирует простоту его заполнения жидкостью. Комплектуется фильтром для процеживания жидкостей. На рукоятке CHAMPION SL12 предусмотрена кнопка блокировки. Трубка оснащена металлической форсункой. Дальность распыления до 2.5 метров. Лямки ремня регулируются для удобства пользователя. Форсунка с регулируемым углом распрыскивания.

Отзывы о товаре Опрыскиватель рычажный CHAMPION SL12




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Опрыскиватель
Описание
Рычажный опрыскиватель Чемпион SL12 используется для опрыскивания растений водой, удобрениями и химическими средствами. Оснащен 12-литровым баком для распыляющего вещества, что обеспечивает продолжительную работу. Наплечный ремень снижает нагрузку на руки пользователя и обеспечивает удобство переноса. Широкая горловина бака гарантирует простоту его заполнения жидкостью. Комплектуется фильтром для процеживания жидкостей. На рукоятке CHAMPION SL12 предусмотрена кнопка блокировки. Трубка оснащена металлической форсункой. Дальность распыления до 2.5 метров. Лямки ремня регулируются для удобства пользователя. Форсунка с регулируемым углом распрыскивания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель рычажный CHAMPION SL12 - стоимость товара 1630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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