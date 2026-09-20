Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad
Ручной усиленный опрыскиватель Palisad 64747 вместительностью 7 л, с горловиной, насосом, шлангом и разбрызгивателем, используется для защиты садово-огородных культур от вредителей и болезней, а также для внесения удобрений. Предназначен для работы на дачном участке. Опрыскиватель с широким дном сохраняет устойчивость на горизонтальной поверхности. Также его можно повесить на плечо, освободив руки. Бак обладает повышенной прочностью за счет усиленных стенок и дна. Благодаря широкой горловине можно быстро и аккуратно наполнить емкость раствором.
Преимущества
- Контроль подачи жидкости — опрыскиватель оснащен регулируемой распыляющей головкой.
- Возможность непрерывного распыления — фиксатор курка удерживает его нажатым.
- Безопасная работа — в случае возникновения избыточного давления автоматически срабатывает предохранительный клапан.
- Защита форсунки от засорения — водозаборный шланг снабжен фильтром.
- Удобное отслеживание расхода жидкости — на баке имеется мерная шкала.
- Эргономичность — ручка насоса фиксируется и может использоваться для перемещения опрыскивателя.
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Ручной усиленный опрыскиватель Palisad 64747 вместительностью 7 л, с горловиной, насосом, шлангом и разбрызгивателем, используется для защиты садово-огородных культур от вредителей и болезней, а также для внесения удобрений. Предназначен для работы на дачном участке. Опрыскиватель с широким дном сохраняет устойчивость на горизонтальной поверхности. Также его можно повесить на плечо, освободив руки. Бак обладает повышенной прочностью за счет усиленных стенок и дна. Благодаря широкой горловине можно быстро и аккуратно наполнить емкость раствором.
Преимущества
- Контроль подачи жидкости — опрыскиватель оснащен регулируемой распыляющей головкой.
- Возможность непрерывного распыления — фиксатор курка удерживает его нажатым.
- Безопасная работа — в случае возникновения избыточного давления автоматически срабатывает предохранительный клапан.
- Защита форсунки от засорения — водозаборный шланг снабжен фильтром.
- Удобное отслеживание расхода жидкости — на баке имеется мерная шкала.
- Эргономичность — ручка насоса фиксируется и может использоваться для перемещения опрыскивателя.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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