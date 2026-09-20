Top.Mail.Ru
Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото 1
Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото 2
Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото 3
Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото 4
Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото 5
Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото 6
Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото 7
Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото 8
Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото 9
Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото 10
Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото 11
Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото 12
Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото 13
Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото 14
Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото 15
Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото 16
Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото 17
Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
нет
Объём топливного бака, л
7
Объём бака для раствора, л
7
  • Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото 1
  • Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото 2
  • Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото 3
  • Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото 4
  • Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото 5
  • Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото 6
  • Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото 7
  • Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото 8
  • Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото 9
  • Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото 10
  • Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото 11
  • Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото 12
  • Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото 13
  • Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото 14
  • Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото 15
  • Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото 16
  • Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото 17
  • Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658111
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Опрыскиватель
Комплектация
Баллон с насосом - 1 штШтанга (гайка + резиновое кольцо) - 2 штРукоятка - 1 шт
Ранцевая конструкция
нет
Объём топливного бака, л
7
Объём бака для раствора, л
7
Длина штанги, м
1
Наличие помпы
Да
Регулировка распыления
Да
Высота, см
54
Ширина, см
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х19
Вес, кг.
2

Описание товара Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad

Ручной усиленный опрыскиватель Palisad 64747 вместительностью 7 л, с горловиной, насосом, шлангом и разбрызгивателем, используется для защиты садово-огородных культур от вредителей и болезней, а также для внесения удобрений. Предназначен для работы на дачном участке. Опрыскиватель с широким дном сохраняет устойчивость на горизонтальной поверхности. Также его можно повесить на плечо, освободив руки. Бак обладает повышенной прочностью за счет усиленных стенок и дна. Благодаря широкой горловине можно быстро и аккуратно наполнить емкость раствором.

Преимущества

  • Контроль подачи жидкости — опрыскиватель оснащен регулируемой распыляющей головкой.
  • Возможность непрерывного распыления — фиксатор курка удерживает его нажатым.
  • Безопасная работа — в случае возникновения избыточного давления автоматически срабатывает предохранительный клапан.
  • Защита форсунки от засорения — водозаборный шланг снабжен фильтром.
  • Удобное отслеживание расхода жидкости — на баке имеется мерная шкала.
  • Эргономичность — ручка насоса фиксируется и может использоваться для перемещения опрыскивателя.

Отзывы о товаре Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Опрыскиватель
Комплектация
Баллон с насосом - 1 штШтанга (гайка + резиновое кольцо) - 2 штРукоятка - 1 шт
Ранцевая конструкция
нет
Объём топливного бака, л
7
Объём бака для раствора, л
7
Длина штанги, м
1
Наличие помпы
Да
Регулировка распыления
Да
Высота, см
54
Ширина, см
18
Страна производитель
Китай
Описание

Ручной усиленный опрыскиватель Palisad 64747 вместительностью 7 л, с горловиной, насосом, шлангом и разбрызгивателем, используется для защиты садово-огородных культур от вредителей и болезней, а также для внесения удобрений. Предназначен для работы на дачном участке. Опрыскиватель с широким дном сохраняет устойчивость на горизонтальной поверхности. Также его можно повесить на плечо, освободив руки. Бак обладает повышенной прочностью за счет усиленных стенок и дна. Благодаря широкой горловине можно быстро и аккуратно наполнить емкость раствором.

Преимущества

  • Контроль подачи жидкости — опрыскиватель оснащен регулируемой распыляющей головкой.
  • Возможность непрерывного распыления — фиксатор курка удерживает его нажатым.
  • Безопасная работа — в случае возникновения избыточного давления автоматически срабатывает предохранительный клапан.
  • Защита форсунки от засорения — водозаборный шланг снабжен фильтром.
  • Удобное отслеживание расхода жидкости — на баке имеется мерная шкала.
  • Эргономичность — ручка насоса фиксируется и может использоваться для перемещения опрыскивателя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...