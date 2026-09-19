Опрыскиватель Champion SA16 16л
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Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%2 920 руб. 5 375 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 347940
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
53х38х20
Вес, кг.
5.3
Описание товара Опрыскиватель Champion SA16 16л
Аккумуляторный опрыскиватель Champion SA16 C2548 используется для распыления удобрения и пестицидов, полива растений, проведения противогрибковой обработки. Имеет малый вес по сравнению с бензиновыми аналогами. Для удобства перемещения при продолжительной работе предусмотрены плечевые ремни.
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Аккумуляторный опрыскиватель Champion SA16 C2548 используется для распыления удобрения и пестицидов, полива растений, проведения противогрибковой обработки. Имеет малый вес по сравнению с бензиновыми аналогами. Для удобства перемещения при продолжительной работе предусмотрены плечевые ремни.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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