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Опрыскиватель Champion SA16 16л купить с доставкой в Москве
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Опрыскиватель Champion SA16 16л

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Опрыскиватель Champion SA16 16л - фото 1
Опрыскиватель Champion SA16 16л - фото 2
Опрыскиватель Champion SA16 16л - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
  • Опрыскиватель Champion SA16 16л - фото 1
  • Опрыскиватель Champion SA16 16л - фото 2
  • Опрыскиватель Champion SA16 16л - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
2 920 руб.  5 375 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 347940
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Опрыскиватель
Размеры в упаковке, см
53х38х20
Вес, кг.
5.3

Описание товара Опрыскиватель Champion SA16 16л

Аккумуляторный опрыскиватель Champion SA16 C2548 используется для распыления удобрения и пестицидов, полива растений, проведения противогрибковой обработки. Имеет малый вес по сравнению с бензиновыми аналогами. Для удобства перемещения при продолжительной работе предусмотрены плечевые ремни.

Отзывы о товаре Опрыскиватель Champion SA16 16л




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Опрыскиватель
Описание
Аккумуляторный опрыскиватель Champion SA16 C2548 используется для распыления удобрения и пестицидов, полива растений, проведения противогрибковой обработки. Имеет малый вес по сравнению с бензиновыми аналогами. Для удобства перемещения при продолжительной работе предусмотрены плечевые ремни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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