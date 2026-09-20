Опрыскиватель 1,25 л, ручной, с пульверизатором Palisad
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Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Объём топливного бака, л
1.25
Объём бака для раствора, л
1.25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658102
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Комплектация
Опрыскиватель ручной - 1 шт
Объём топливного бака, л
1.25
Объём бака для раствора, л
1.25
Наличие помпы
Нет
Регулировка распыления
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х26х12
Вес, г.
110
Описание товара Опрыскиватель 1,25 л, ручной, с пульверизатором Palisad
Ручной опрыскиватель с пульверизатором 1.25 л PALISAD 64735 предназначен для орошения или внесения жидких удобрений. Его можно использовать при поливе горшечных растений, а также применять в теплице или оранжерее. Корпус выполнен из ABS-пластика, прочного материала, не подверженного коррозии. Напор струи распыления регулируется от направленной до мелкодисперсной путем поворота сопла. При внесении химически активных удобрений необходимо обязательно использовать индивидуальные средства защиты, такие как очки и респиратор.
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Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Комплектация
Опрыскиватель ручной - 1 шт
Объём топливного бака, л
1.25
Объём бака для раствора, л
1.25
Наличие помпы
Нет
Регулировка распыления
Да
Страна производитель
Китай
Ручной опрыскиватель с пульверизатором 1.25 л PALISAD 64735 предназначен для орошения или внесения жидких удобрений. Его можно использовать при поливе горшечных растений, а также применять в теплице или оранжерее. Корпус выполнен из ABS-пластика, прочного материала, не подверженного коррозии. Напор струи распыления регулируется от направленной до мелкодисперсной путем поворота сопла. При внесении химически активных удобрений необходимо обязательно использовать индивидуальные средства защиты, такие как очки и респиратор.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Опрыскиватель 1,25 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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