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Опрыскиватель 1,25 л, ручной, с пульверизатором Palisad купить с доставкой в Москве
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Опрыскиватель 1,25 л, ручной, с пульверизатором Palisad

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Опрыскиватель 1,25 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 1
Опрыскиватель 1,25 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 2
Опрыскиватель 1,25 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 3
Опрыскиватель 1,25 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 4
Опрыскиватель 1,25 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 5
Опрыскиватель 1,25 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 6
Опрыскиватель 1,25 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 7
Опрыскиватель 1,25 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 8
Опрыскиватель 1,25 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 9
Опрыскиватель 1,25 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 10
Опрыскиватель 1,25 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 11
Опрыскиватель 1,25 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 12
Опрыскиватель 1,25 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 13
Опрыскиватель 1,25 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Объём топливного бака, л
1.25
Объём бака для раствора, л
1.25
  • Опрыскиватель 1,25 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 1
  • Опрыскиватель 1,25 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 2
  • Опрыскиватель 1,25 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 3
  • Опрыскиватель 1,25 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 4
  • Опрыскиватель 1,25 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 5
  • Опрыскиватель 1,25 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 6
  • Опрыскиватель 1,25 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 7
  • Опрыскиватель 1,25 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 8
  • Опрыскиватель 1,25 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 9
  • Опрыскиватель 1,25 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 10
  • Опрыскиватель 1,25 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 11
  • Опрыскиватель 1,25 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 12
  • Опрыскиватель 1,25 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 13
  • Опрыскиватель 1,25 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658102
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Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Опрыскиватель
Комплектация
Опрыскиватель ручной - 1 шт
Объём топливного бака, л
1.25
Объём бака для раствора, л
1.25
Наличие помпы
Нет
Регулировка распыления
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х26х12
Вес, г.
110

Описание товара Опрыскиватель 1,25 л, ручной, с пульверизатором Palisad

Ручной опрыскиватель с пульверизатором 1.25 л PALISAD 64735 предназначен для орошения или внесения жидких удобрений. Его можно использовать при поливе горшечных растений, а также применять в теплице или оранжерее. Корпус выполнен из ABS-пластика, прочного материала, не подверженного коррозии. Напор струи распыления регулируется от направленной до мелкодисперсной путем поворота сопла. При внесении химически активных удобрений необходимо обязательно использовать индивидуальные средства защиты, такие как очки и респиратор.

Отзывы о товаре Опрыскиватель 1,25 л, ручной, с пульверизатором Palisad




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Опрыскиватель
Комплектация
Опрыскиватель ручной - 1 шт
Объём топливного бака, л
1.25
Объём бака для раствора, л
1.25
Наличие помпы
Нет
Регулировка распыления
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной опрыскиватель с пульверизатором 1.25 л PALISAD 64735 предназначен для орошения или внесения жидких удобрений. Его можно использовать при поливе горшечных растений, а также применять в теплице или оранжерее. Корпус выполнен из ABS-пластика, прочного материала, не подверженного коррозии. Напор струи распыления регулируется от направленной до мелкодисперсной путем поворота сопла. При внесении химически активных удобрений необходимо обязательно использовать индивидуальные средства защиты, такие как очки и респиратор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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