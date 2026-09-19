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Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%
2 160 руб.
5 313
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 345563
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Ранцевый опрыскиватель Sturm! GS8210B используется для дезинфекции и дезинсекции, нанесения удобрений, средств для защиты растений и борьбы с вредителями цветов, сельскохозяйственных культур. Устройство не предназначено для разбрызгивания едких и пожароопасных жидкостей, веществ с содержанием твердых частиц. Благодаря функционированию от аккумулятора модель оптимальна для применения на расстоянии от источника электропитания. Для комфортной эксплуатации при непрерывном распылении можно зафиксировать пусковой рычаг на трубке. Горловина имеет оптимальный диаметр для аккуратной заправки ранцевого опрыскивателя Sturm! GS8210B. Наплечные ремни обеспечивают удобство при транспортировке устройства и в процессе проведения работ. Корпус изготовлен из качественного пластика, который характеризуется прочностью и устойчивостью к воздействию химических растворов.
Ранцевый опрыскиватель Sturm! GS8210B используется для дезинфекции и дезинсекции, нанесения удобрений, средств для защиты растений и борьбы с вредителями цветов, сельскохозяйственных культур. Устройство не предназначено для разбрызгивания едких и пожароопасных жидкостей, веществ с содержанием твердых частиц. Благодаря функционированию от аккумулятора модель оптимальна для применения на расстоянии от источника электропитания. Для комфортной эксплуатации при непрерывном распылении можно зафиксировать пусковой рычаг на трубке. Горловина имеет оптимальный диаметр для аккуратной заправки ранцевого опрыскивателя Sturm! GS8210B. Наплечные ремни обеспечивают удобство при транспортировке устройства и в процессе проведения работ. Корпус изготовлен из качественного пластика, который характеризуется прочностью и устойчивостью к воздействию химических растворов.
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