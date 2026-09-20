Стойка для телевизора Onkron TS1351 белый 32"-65" макс.50кг напольный мобильный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 557665
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
Максимальная нагрузка, кг
45.5
Размер VESA
100x100 мм, 100x200 мм, 200x100 мм, 200x200 мм, 200x300 мм, 200x400 мм, 300x100 мм, 300x200 мм, 300x300 мм, 300x400 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм, 500x400 мм, 600x200 мм, 600x300 мм, 600x400 мм
Установка
напольная
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
91х54х10
Вес, кг.
15
Описание товара Стойка для телевизора Onkron TS1351 белый 32"-65" макс.50кг напольный мобильный
Для телевизоров диагональю 32-65. Максимальный вес ТВ: 45.5 кг. Максимальная суммарная нагрузка: 50 кг. VESA: 100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 500x400, 600x200, 600x300, 600x400 мм. Регулировка высоты: 1200~1500 мм. Кабель-канал внутри столбов. Регулировка полки по высоте. Оснащена колёсиками с блокировкой движения
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Бренд
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
Максимальная нагрузка, кг
45.5
Размер VESA
100x100 мм, 100x200 мм, 200x100 мм, 200x200 мм, 200x300 мм, 200x400 мм, 300x100 мм, 300x200 мм, 300x300 мм, 300x400 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм, 500x400 мм, 600x200 мм, 600x300 мм, 600x400 мм
Установка
напольная
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Для телевизоров диагональю 32-65. Максимальный вес ТВ: 45.5 кг. Максимальная суммарная нагрузка: 50 кг. VESA: 100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 500x400, 600x200, 600x300, 600x400 мм. Регулировка высоты: 1200~1500 мм. Кабель-канал внутри столбов. Регулировка полки по высоте. Оснащена колёсиками с блокировкой движения
Стойка для телевизора Onkron TS1351 белый 32"-65" макс.50кг напольный мобильный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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