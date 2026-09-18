Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-8 черный 32"-80" макс.50кг напольный фиксированный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 325334
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
Максимальная нагрузка, кг
50
Размер VESA
200x300 мм, 300x200 мм, 200x200 мм, 300x400 мм, 300x300 мм, 200x400 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм, 600x400 мм, 600x200 мм, 600x300 мм.
Регулировка
высота
Установка
напольная
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х10
Вес, кг.
22.6
Описание товара Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-8 черный 32"-80" макс.50кг напольный фиксированный
Стойка с кронштейном Arm Media PT-STAND-8 является универсальным решением для телевизоров с диагональю экрана до 80 дюймов и благодаря конструкции с маневренными колесами обеспечивает удобное перемещение оборудования. Максимально допустимая нагрузка составляет 50 кг. Скрытые кабель-каналы обеспечивают удобную и аккуратную укладку кабелей от подключенного оборудования. На верхней части предусмотрена полка для размещения необходимых дополнительных устройств. Алюминиевый каркас Arm Media PT-STAND-8 гарантирует стойкость к повреждениям и длительный срок службы.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
Максимальная нагрузка, кг
50
Размер VESA
200x300 мм, 300x200 мм, 200x200 мм, 300x400 мм, 300x300 мм, 200x400 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм, 600x400 мм, 600x200 мм, 600x300 мм.
Регулировка
высота
Установка
напольная
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Стойка с кронштейном Arm Media PT-STAND-8 является универсальным решением для телевизоров с диагональю экрана до 80 дюймов и благодаря конструкции с маневренными колесами обеспечивает удобное перемещение оборудования. Максимально допустимая нагрузка составляет 50 кг. Скрытые кабель-каналы обеспечивают удобную и аккуратную укладку кабелей от подключенного оборудования. На верхней части предусмотрена полка для размещения необходимых дополнительных устройств. Алюминиевый каркас Arm Media PT-STAND-8 гарантирует стойкость к повреждениям и длительный срок службы.
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-8 черный 32"-80" макс.50кг напольный фиксированный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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