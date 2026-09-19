Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 425819
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Регулировка
высота
Установка
напольная
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, кг.
22.6
Описание товара Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-11 (макс.40кг) черный
Очень функциональная, но в то же время достаточно компактная напольная подставка для телевизора ARM MEDIA PT-STAND-11 понравится каждому покупателю. Она будет хорошо смотреться в любом интерьере, так как выполнена в универсальном черном цвете. Способна выдержать вес до 40 кг. Можно установить телевизор с диагональю экрана 32-65 дюймов. Высоту расположения телевизора можно регулировать от 930 до 1530 мм. Для скрытой прокладки проводов в задней части имеется специальный кабель-канал. Для быстрого и удобного перемещения устройства по комнате на нем предусмотрено несколько небольших колесиков с фиксаторами. Подставка для телевизора ARM MEDIA PT-STAND-11 оснащена небольшой нижней полкой, которая способна выдерживать вес до 5 кг.
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Регулировка
высота
Установка
напольная
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Очень функциональная, но в то же время достаточно компактная напольная подставка для телевизора ARM MEDIA PT-STAND-11 понравится каждому покупателю. Она будет хорошо смотреться в любом интерьере, так как выполнена в универсальном черном цвете. Способна выдержать вес до 40 кг. Можно установить телевизор с диагональю экрана 32-65 дюймов. Высоту расположения телевизора можно регулировать от 930 до 1530 мм. Для скрытой прокладки проводов в задней части имеется специальный кабель-канал. Для быстрого и удобного перемещения устройства по комнате на нем предусмотрено несколько небольших колесиков с фиксаторами. Подставка для телевизора ARM MEDIA PT-STAND-11 оснащена небольшой нижней полкой, которая способна выдерживать вес до 5 кг.
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-11 (макс.40кг) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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