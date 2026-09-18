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Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-7 черный 32"-80" макс.50кг напольный фиксированный купить с доставкой в Москве
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Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-7 черный 32"-80" макс.50кг напольный фиксированный

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Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-7 черный 32&quot;-80&quot; макс.50кг напольный фиксированный - фото 1
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-7 черный 32&quot;-80&quot; макс.50кг напольный фиксированный - фото 2
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-7 черный 32&quot;-80&quot; макс.50кг напольный фиксированный - фото 3
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-7 черный 32&quot;-80&quot; макс.50кг напольный фиксированный - фото 4
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-7 черный 32&quot;-80&quot; макс.50кг напольный фиксированный - фото 5
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-7 черный 32&quot;-80&quot; макс.50кг напольный фиксированный - фото 6
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-7 черный 32&quot;-80&quot; макс.50кг напольный фиксированный - фото 7
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-7 черный 32&quot;-80&quot; макс.50кг напольный фиксированный - фото 8
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-7 черный 32&quot;-80&quot; макс.50кг напольный фиксированный - фото 9
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-7 черный 32&quot;-80&quot; макс.50кг напольный фиксированный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
  • Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-7 черный 32&quot;-80&quot; макс.50кг напольный фиксированный - фото 1
  • Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-7 черный 32&quot;-80&quot; макс.50кг напольный фиксированный - фото 2
  • Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-7 черный 32&quot;-80&quot; макс.50кг напольный фиксированный - фото 3
  • Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-7 черный 32&quot;-80&quot; макс.50кг напольный фиксированный - фото 4
  • Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-7 черный 32&quot;-80&quot; макс.50кг напольный фиксированный - фото 5
  • Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-7 черный 32&quot;-80&quot; макс.50кг напольный фиксированный - фото 6
  • Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-7 черный 32&quot;-80&quot; макс.50кг напольный фиксированный - фото 7
  • Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-7 черный 32&quot;-80&quot; макс.50кг напольный фиксированный - фото 8
  • Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-7 черный 32&quot;-80&quot; макс.50кг напольный фиксированный - фото 9
  • Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-7 черный 32&quot;-80&quot; макс.50кг напольный фиксированный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325504
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Характеристики

Бренд
ARM Media
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х10
Вес, кг.
14.42

Описание товара Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-7 черный 32"-80" макс.50кг напольный фиксированный

Напольная стойка для телевизора и аудио-видео компонентов Arm-Media PT-Stand-7, идеально подойдет как для офиса, чтобы проводить презентации, так и для дома. Телевизор на стойке можно установить на удобной для просмотра высоте, от 1060 до 1500 мм. Полка по центру стойки предназначена для установки DVD-плеера или других компонентов бытовой техники, она так же регулируется по высоте и рассчитана до 6 кг. Подножье стойки снабжено маневренными колесиками, позволяющими без труда перемещать её в любую точку помещения. В конструкции стойки предусмотрен кабель-канал. Мобильная стойка для телевизора PT-Stand-7 имеет современный дизайн. Максимальный размер телевизора 70 дюймов.

Отзывы о товаре Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-7 черный 32"-80" макс.50кг напольный фиксированный




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Характеристики
Бренд
ARM Media
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
Страна производитель
Китай
Описание
Напольная стойка для телевизора и аудио-видео компонентов Arm-Media PT-Stand-7, идеально подойдет как для офиса, чтобы проводить презентации, так и для дома. Телевизор на стойке можно установить на удобной для просмотра высоте, от 1060 до 1500 мм. Полка по центру стойки предназначена для установки DVD-плеера или других компонентов бытовой техники, она так же регулируется по высоте и рассчитана до 6 кг. Подножье стойки снабжено маневренными колесиками, позволяющими без труда перемещать её в любую точку помещения. В конструкции стойки предусмотрен кабель-канал. Мобильная стойка для телевизора PT-Stand-7 имеет современный дизайн. Максимальный размер телевизора 70 дюймов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-7 черный 32"-80" макс.50кг напольный фиксированный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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