Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32"-65" макс.45кг напольный фиксированный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставка для телевизора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 100 руб.
В наличии
Код товара: 325387
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
13 100 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Подставка для телевизора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.52х0.61х0.16
Вес, кг.
22.6
Описание товара Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32"-65" макс.45кг напольный фиксированный
PT-STAND-10 - это мобильная стойка для всех типов современных телевизоров LED/LCD/PLASMA. Она идеально подойдет как для офиса, чтобы проводить презентации, так и для дома. Стойка снабжена маневренными колесиками, для удобного перемещения, которые имеют фиксатор. Максимальная нагрузка 45 кг. Максимальный размер телевизора 65 дюймов.
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PT-STAND-10 - это мобильная стойка для всех типов современных телевизоров LED/LCD/PLASMA. Она идеально подойдет как для офиса, чтобы проводить презентации, так и для дома. Стойка снабжена маневренными колесиками, для удобного перемещения, которые имеют фиксатор. Максимальная нагрузка 45 кг. Максимальный размер телевизора 65 дюймов.
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32"-65" макс.45кг напольный фиксированный – стоимость товара 13100 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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