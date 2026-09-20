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Подставка для телевизора Ultramounts UM 298 черный купить с доставкой в Москве
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Подставка для телевизора Ultramounts UM 298 черный

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Подставка для телевизора Ultramounts UM 298 черный - фото 1
Подставка для телевизора Ultramounts UM 298 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
  • Подставка для телевизора Ultramounts UM 298 черный - фото 1
  • Подставка для телевизора Ultramounts UM 298 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 515547
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Характеристики

Бренд
Ultramounts
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
Максимальная нагрузка, кг
100
Размер VESA
400x400, 600x400, 500х400, 700х500, 700х400, 800х400, 800х500
Установка
напольная
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.25х0.1
Вес, кг.
15

Описание товара Подставка для телевизора Ultramounts UM 298 черный

Аксессуар выполнен из качественных современных материалов, отличается прочностью, функциональностью и долговечностью.

Отзывы о товаре Подставка для телевизора Ultramounts UM 298 черный




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Характеристики
Бренд
Ultramounts
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
Максимальная нагрузка, кг
100
Размер VESA
400x400, 600x400, 500х400, 700х500, 700х400, 800х400, 800х500
Установка
напольная
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуар выполнен из качественных современных материалов, отличается прочностью, функциональностью и долговечностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подставка для телевизора Ultramounts UM 298 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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