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Стойка для телевизора Cactus CS-ST97-D черный купить с доставкой в Москве
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Стойка для телевизора Cactus CS-ST97-D черный

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Стойка для телевизора Cactus CS-ST97-D черный - фото 1
Стойка для телевизора Cactus CS-ST97-D черный - фото 2
Стойка для телевизора Cactus CS-ST97-D черный - фото 3
Стойка для телевизора Cactus CS-ST97-D черный - фото 4
Стойка для телевизора Cactus CS-ST97-D черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
  • Стойка для телевизора Cactus CS-ST97-D черный - фото 1
  • Стойка для телевизора Cactus CS-ST97-D черный - фото 2
  • Стойка для телевизора Cactus CS-ST97-D черный - фото 3
  • Стойка для телевизора Cactus CS-ST97-D черный - фото 4
  • Стойка для телевизора Cactus CS-ST97-D черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 515550
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
Максимальная нагрузка, кг
68
Установка
напольная
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х10
Вес, кг.
8

Описание товара Стойка для телевизора Cactus CS-ST97-D черный

Аксессуар выполнен из качественных современных материалов, отличается прочностью, функциональностью и долговечностью.

Отзывы о товаре Стойка для телевизора Cactus CS-ST97-D черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
Максимальная нагрузка, кг
68
Установка
напольная
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуар выполнен из качественных современных материалов, отличается прочностью, функциональностью и долговечностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стойка для телевизора Cactus CS-ST97-D черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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