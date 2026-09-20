Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 515551
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Описание товара Стойка для телевизора Arm Media PT-STAND-12 черный
Напольная стойка для телевизоров и аудио-видео компонентов Arm-Media PT-Stand-12, идеально подойдет как для офиса, чтобы проводить презентации, так и для дома. Высота стойки до верхней полки 1940 мм. Телевизор на стойке можно повесить на удобной для просмотра высоте от 1200 до 1500 мм. Стеклянная полка по центру стойки предназначена для установки DVD-плеера или других компонентов бытовой техники, она так же регулируется по высоте и рассчитана до 6 кг. Сверху стойки возможно установить еще одну полку. Подножье стойки снабжено маневренными колесиками, позволяющими без труда перемещать её в любую точку помещения. В конструкции стойки предусмотрен кабель-канал. Мобильная стойка для телевизора Arm-Media PT-Stand-12 имеет современный технологичный дизайн. Максимальный размер телевизора 55 дюймов.
Напольная стойка для телевизоров и аудио-видео компонентов Arm-Media PT-Stand-12, идеально подойдет как для офиса, чтобы проводить презентации, так и для дома. Высота стойки до верхней полки 1940 мм. Телевизор на стойке можно повесить на удобной для просмотра высоте от 1200 до 1500 мм. Стеклянная полка по центру стойки предназначена для установки DVD-плеера или других компонентов бытовой техники, она так же регулируется по высоте и рассчитана до 6 кг. Сверху стойки возможно установить еще одну полку. Подножье стойки снабжено маневренными колесиками, позволяющими без труда перемещать её в любую точку помещения. В конструкции стойки предусмотрен кабель-канал. Мобильная стойка для телевизора Arm-Media PT-Stand-12 имеет современный технологичный дизайн. Максимальный размер телевизора 55 дюймов.
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