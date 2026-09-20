Top.Mail.Ru
Кронштейн-подставка для телевизора Ultramounts UM 505 черный 37"-70" макс.40кг настольный фиксированный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кронштейн-подставка для телевизора Ultramounts UM 505 черный 37"-70" макс.40кг настольный фиксированный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кронштейн-подставка для телевизора Ultramounts UM 505 черный 37&quot;-70&quot; макс.40кг настольный фиксированный - фото 1
Кронштейн-подставка для телевизора Ultramounts UM 505 черный 37&quot;-70&quot; макс.40кг настольный фиксированный - фото 2
Кронштейн-подставка для телевизора Ultramounts UM 505 черный 37&quot;-70&quot; макс.40кг настольный фиксированный - фото 3
Кронштейн-подставка для телевизора Ultramounts UM 505 черный 37&quot;-70&quot; макс.40кг настольный фиксированный - фото 4
Кронштейн-подставка для телевизора Ultramounts UM 505 черный 37&quot;-70&quot; макс.40кг настольный фиксированный - фото 5
Кронштейн-подставка для телевизора Ultramounts UM 505 черный 37&quot;-70&quot; макс.40кг настольный фиксированный - фото 6
Кронштейн-подставка для телевизора Ultramounts UM 505 черный 37&quot;-70&quot; макс.40кг настольный фиксированный - фото 7
Кронштейн-подставка для телевизора Ultramounts UM 505 черный 37&quot;-70&quot; макс.40кг настольный фиксированный - фото 8
Кронштейн-подставка для телевизора Ultramounts UM 505 черный 37&quot;-70&quot; макс.40кг настольный фиксированный - фото 9
Кронштейн-подставка для телевизора Ultramounts UM 505 черный 37&quot;-70&quot; макс.40кг настольный фиксированный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
  • Кронштейн-подставка для телевизора Ultramounts UM 505 черный 37&quot;-70&quot; макс.40кг настольный фиксированный - фото 1
  • Кронштейн-подставка для телевизора Ultramounts UM 505 черный 37&quot;-70&quot; макс.40кг настольный фиксированный - фото 2
  • Кронштейн-подставка для телевизора Ultramounts UM 505 черный 37&quot;-70&quot; макс.40кг настольный фиксированный - фото 3
  • Кронштейн-подставка для телевизора Ultramounts UM 505 черный 37&quot;-70&quot; макс.40кг настольный фиксированный - фото 4
  • Кронштейн-подставка для телевизора Ultramounts UM 505 черный 37&quot;-70&quot; макс.40кг настольный фиксированный - фото 5
  • Кронштейн-подставка для телевизора Ultramounts UM 505 черный 37&quot;-70&quot; макс.40кг настольный фиксированный - фото 6
  • Кронштейн-подставка для телевизора Ultramounts UM 505 черный 37&quot;-70&quot; макс.40кг настольный фиксированный - фото 7
  • Кронштейн-подставка для телевизора Ultramounts UM 505 черный 37&quot;-70&quot; макс.40кг настольный фиксированный - фото 8
  • Кронштейн-подставка для телевизора Ultramounts UM 505 черный 37&quot;-70&quot; макс.40кг настольный фиксированный - фото 9
  • Кронштейн-подставка для телевизора Ultramounts UM 505 черный 37&quot;-70&quot; макс.40кг настольный фиксированный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557663
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ultramounts
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
Максимальная нагрузка, кг
40
Размер VESA
200x200 мм, 300x200 мм, 300x300 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм, 600x400 мм, 800x400 мм, 200x200 мм, 300x200 мм, 300x300 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм, 600x400 мм, 800x400 мм
Установка
напольная
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х4
Вес, кг.
3.6

Описание товара Кронштейн-подставка для телевизора Ultramounts UM 505 черный 37"-70" макс.40кг настольный фиксированный

Если требуется прочно закрепить телеприемник, то подойдет кронштейн-подставка для телевизора ULTRAMOUNTS UM 505, который представлен на этой странице. Это прочное, металлическое изделие наделено противоскользящими заглушками, сделанными из резины, которые защитят поверхность мебели от царапин. Т-образная конструкция отвечает за устойчивость, она предотвратит опрокидывание. Подключенные провода можно легко спрятать в кабель-каналы. Представленный здесь кронштейн-подставка для телевизора ULTRAMOUNTS UM 505 подходит для креплений VESA различных типоразмеров. Он рассчитан на телеприемники, диагональ которых находится в пределах 37-70 дюймов, а вес составляет до 40 кг. Конструкция выполнена из прочных материалов и надежно фиксирует телевизионное оборудование.

Отзывы о товаре Кронштейн-подставка для телевизора Ultramounts UM 505 черный 37"-70" макс.40кг настольный фиксированный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ultramounts
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
Максимальная нагрузка, кг
40
Размер VESA
200x200 мм, 300x200 мм, 300x300 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм, 600x400 мм, 800x400 мм, 200x200 мм, 300x200 мм, 300x300 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм, 600x400 мм, 800x400 мм
Установка
напольная
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Если требуется прочно закрепить телеприемник, то подойдет кронштейн-подставка для телевизора ULTRAMOUNTS UM 505, который представлен на этой странице. Это прочное, металлическое изделие наделено противоскользящими заглушками, сделанными из резины, которые защитят поверхность мебели от царапин. Т-образная конструкция отвечает за устойчивость, она предотвратит опрокидывание. Подключенные провода можно легко спрятать в кабель-каналы. Представленный здесь кронштейн-подставка для телевизора ULTRAMOUNTS UM 505 подходит для креплений VESA различных типоразмеров. Он рассчитан на телеприемники, диагональ которых находится в пределах 37-70 дюймов, а вес составляет до 40 кг. Конструкция выполнена из прочных материалов и надежно фиксирует телевизионное оборудование.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн-подставка для телевизора Ultramounts UM 505 черный 37"-70" макс.40кг настольный фиксированный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...