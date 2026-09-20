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Подставка для телевизора Onkron TS1220 белый купить с доставкой в Москве
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Подставка для телевизора Onkron TS1220 белый

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Подставка для телевизора Onkron TS1220 белый - фото 1
Подставка для телевизора Onkron TS1220 белый - фото 2
Подставка для телевизора Onkron TS1220 белый - фото 3
Подставка для телевизора Onkron TS1220 белый - фото 4
Подставка для телевизора Onkron TS1220 белый - фото 5
Подставка для телевизора Onkron TS1220 белый - фото 6
Подставка для телевизора Onkron TS1220 белый - фото 7
Подставка для телевизора Onkron TS1220 белый - фото 8
Подставка для телевизора Onkron TS1220 белый - фото 9
Подставка для телевизора Onkron TS1220 белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
  • Подставка для телевизора Onkron TS1220 белый - фото 1
  • Подставка для телевизора Onkron TS1220 белый - фото 2
  • Подставка для телевизора Onkron TS1220 белый - фото 3
  • Подставка для телевизора Onkron TS1220 белый - фото 4
  • Подставка для телевизора Onkron TS1220 белый - фото 5
  • Подставка для телевизора Onkron TS1220 белый - фото 6
  • Подставка для телевизора Onkron TS1220 белый - фото 7
  • Подставка для телевизора Onkron TS1220 белый - фото 8
  • Подставка для телевизора Onkron TS1220 белый - фото 9
  • Подставка для телевизора Onkron TS1220 белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 515545
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Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
Максимальная нагрузка, кг
35
Размер VESA
100x100, 200x100, 200x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400
Установка
напольная
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.25х0.1
Вес, кг.
8

Описание товара Подставка для телевизора Onkron TS1220 белый

Стойка для телевизора ONKRON TS1220 предназначена для большинства современных ЖК, плазменных и LED-телевизоров и панелей телевизоров и сенсорных панелей. Она подходит для телевизоров любых производителей, среди которых SAMSUNG, LG, Xiaomi. Предусмотренная диагональ ТВ – от 32 до 65 дюймов, максимальный вес – 35 кг. Изделие изготовлено из сверхпрочной стали в сочетании с гладким мелкозернистым буком. Это не только придает внешнему виду стойки дополнительную привлекательность, но и гарантирует безопасность Вашей панели. Стойка идеально подойдет как для дома, так и для квартиры современного дизайна. Она дополнит интерьеры, выполненные в таких стилях, как скандинавский, лофт, баухаус, эко-минимализм, арт-деко и др. Стойка TS1220 имеет стильный и художественный вид, она словно превращает плоские экраны в мольберты. Поэтому она прекрасным образом впишется в домашние кинотеатры, студии, современные офисы и для арт-пространства. Дополнительный плавный поворот на 360° обеспечит удобство просмотра из любой точки. Сочетание этой стойки и Вашего утонченного smart-ТВ добавит флер элегантности и художественности Вашему жилому помещению. Компактность и мобильность позволят вынести стойку в патио, чтобы наблюдать закат на террасе, или придвинуть к камину холодным зимним вечером. TS1220 - создавайте впечатления вместе с ONKRON!

Отзывы о товаре Подставка для телевизора Onkron TS1220 белый




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Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
Максимальная нагрузка, кг
35
Размер VESA
100x100, 200x100, 200x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400
Установка
напольная
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Стойка для телевизора ONKRON TS1220 предназначена для большинства современных ЖК, плазменных и LED-телевизоров и панелей телевизоров и сенсорных панелей. Она подходит для телевизоров любых производителей, среди которых SAMSUNG, LG, Xiaomi. Предусмотренная диагональ ТВ – от 32 до 65 дюймов, максимальный вес – 35 кг. Изделие изготовлено из сверхпрочной стали в сочетании с гладким мелкозернистым буком. Это не только придает внешнему виду стойки дополнительную привлекательность, но и гарантирует безопасность Вашей панели. Стойка идеально подойдет как для дома, так и для квартиры современного дизайна. Она дополнит интерьеры, выполненные в таких стилях, как скандинавский, лофт, баухаус, эко-минимализм, арт-деко и др. Стойка TS1220 имеет стильный и художественный вид, она словно превращает плоские экраны в мольберты. Поэтому она прекрасным образом впишется в домашние кинотеатры, студии, современные офисы и для арт-пространства. Дополнительный плавный поворот на 360° обеспечит удобство просмотра из любой точки. Сочетание этой стойки и Вашего утонченного smart-ТВ добавит флер элегантности и художественности Вашему жилому помещению. Компактность и мобильность позволят вынести стойку в патио, чтобы наблюдать закат на террасе, или придвинуть к камину холодным зимним вечером. TS1220 - создавайте впечатления вместе с ONKRON!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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