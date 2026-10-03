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Подставка для телевизора Onkron TS1552 черный купить с доставкой в Москве
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Подставка для телевизора Onkron TS1552 черный

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Подставка для телевизора Onkron TS1552 черный - фото 1
Подставка для телевизора Onkron TS1552 черный - фото 2
Подставка для телевизора Onkron TS1552 черный - фото 3
Подставка для телевизора Onkron TS1552 черный - фото 4
Подставка для телевизора Onkron TS1552 черный - фото 5
Подставка для телевизора Onkron TS1552 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставка
  • Подставка для телевизора Onkron TS1552 черный - фото 1
  • Подставка для телевизора Onkron TS1552 черный - фото 2
  • Подставка для телевизора Onkron TS1552 черный - фото 3
  • Подставка для телевизора Onkron TS1552 черный - фото 4
  • Подставка для телевизора Onkron TS1552 черный - фото 5
  • Подставка для телевизора Onkron TS1552 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
12 940 руб.  14 900 руб. 
Начислим 208 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 408507
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Подставка для телевизора Onkron TS1552 черный
12 940 руб. -13%
14 900 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Подставка
Максимальная нагрузка, кг
45.5
Размер VESA
100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 500x400, 600x200, 600x300, 600x400
Регулировка
высота
Установка
напольная
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
94х67х15
Вес, кг.
16

Описание товара Подставка для телевизора Onkron TS1552 черный

Стойка с кронштейном ONKRON TS1552 легко поместится в небольшой офис, спальню или зал. Лаконичный дизайн и 2 пластиковые полки будут гармонично смотреться на фоне любого интерьера. Стойка позволит разместить ТВ в удобном месте без установки громоздкой тумбы и просверливания отверстий в стене. Конструкция ONKRON TS1552 дополнена колесами с блокировкой и удобным кабель-каналом. Кронштейн выдерживает ТВ весом до 45.5 кг с диагональю 40-70”, поддерживая большой спектр размеров VESA. Небольшие полочки выдерживают до 4.5 кг, позволяя разместить на них приставки и прочую аппаратуру.

Отзывы о товаре Подставка для телевизора Onkron TS1552 черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Подставка
Максимальная нагрузка, кг
45.5
Размер VESA
100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 500x400, 600x200, 600x300, 600x400
Регулировка
высота
Установка
напольная
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Стойка с кронштейном ONKRON TS1552 легко поместится в небольшой офис, спальню или зал. Лаконичный дизайн и 2 пластиковые полки будут гармонично смотреться на фоне любого интерьера. Стойка позволит разместить ТВ в удобном месте без установки громоздкой тумбы и просверливания отверстий в стене. Конструкция ONKRON TS1552 дополнена колесами с блокировкой и удобным кабель-каналом. Кронштейн выдерживает ТВ весом до 45.5 кг с диагональю 40-70”, поддерживая большой спектр размеров VESA. Небольшие полочки выдерживают до 4.5 кг, позволяя разместить на них приставки и прочую аппаратуру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подставка для телевизора Onkron TS1552 черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 12940 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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