Мобильная стойка Onkron TS1551 BLACK
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 800 руб.
В наличии
Код товара: 425812
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
10 800 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
Максимальная нагрузка, кг
45
Размер VESA
200x100, 100x100, 400x400, 600x400, 400x200, 300x300, 200x200
Регулировка
высота
Установка
напольная
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
94х68х16
Вес, кг.
23
Описание товара Мобильная стойка Onkron TS1551 BLACK
Стойка с кронштейном ONKRON TS1551 разработана специально для оборудования конференц-залов, учебных аудиторий и переговорных. Она мобильна: опора установлена на 4 вращающихся на 360° колеса с фиксаторами – телевизор легко передвигается в нужное место и будет защищен от случайного смещения. Под экраном расположена полка для видеотехники, способная выдержать до 4.5 кг. На нее легко поместится DVD-плеер, ноутбук или ТВ-приставка. Над телевизором есть небольшая подставка для видео- или веб-камеры. Опора ONKRON TS1551 полая, в нее получится поместить все кабели, чтобы не портить внешний вид конструкции. Высота подвесов регулируется в пределах от 120 до 150 см (6 положений с шагом в 5 см), максимальная допустимая нагрузка на конструкцию – 45 кг.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
Максимальная нагрузка, кг
45
Размер VESA
200x100, 100x100, 400x400, 600x400, 400x200, 300x300, 200x200
Регулировка
высота
Установка
напольная
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Стойка с кронштейном ONKRON TS1551 разработана специально для оборудования конференц-залов, учебных аудиторий и переговорных. Она мобильна: опора установлена на 4 вращающихся на 360° колеса с фиксаторами – телевизор легко передвигается в нужное место и будет защищен от случайного смещения. Под экраном расположена полка для видеотехники, способная выдержать до 4.5 кг. На нее легко поместится DVD-плеер, ноутбук или ТВ-приставка. Над телевизором есть небольшая подставка для видео- или веб-камеры. Опора ONKRON TS1551 полая, в нее получится поместить все кабели, чтобы не портить внешний вид конструкции. Высота подвесов регулируется в пределах от 120 до 150 см (6 положений с шагом в 5 см), максимальная допустимая нагрузка на конструкцию – 45 кг.
Мобильная стойка Onkron TS1551 BLACK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 10800 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мобильная стойка Onkron TS1551 BLACK