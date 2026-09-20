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Мобильная стойка ONKRON на 1 ТВ/ 50-90" от 200х200 до 800х600, макс нагр 90,9кг, 1 полка, Угол наклона: -+5°~ -5°, высота 1215-1680мм, черный купить с доставкой в Москве
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Мобильная стойка ONKRON на 1 ТВ/ 50-90" от 200х200 до 800х600, макс нагр 90,9кг, 1 полка, Угол наклона: -+5°~ -5°, высота 1215-1680мм, черный

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Мобильная стойка ONKRON на 1 ТВ/ 50-90&quot; от 200х200 до 800х600, макс нагр 90,9кг, 1 полка, Угол наклона: -+5°~ -5°, высота 1215-1680мм, черный - фото 1
Мобильная стойка ONKRON на 1 ТВ/ 50-90&quot; от 200х200 до 800х600, макс нагр 90,9кг, 1 полка, Угол наклона: -+5°~ -5°, высота 1215-1680мм, черный - фото 2
Мобильная стойка ONKRON на 1 ТВ/ 50-90&quot; от 200х200 до 800х600, макс нагр 90,9кг, 1 полка, Угол наклона: -+5°~ -5°, высота 1215-1680мм, черный - фото 3
Мобильная стойка ONKRON на 1 ТВ/ 50-90&quot; от 200х200 до 800х600, макс нагр 90,9кг, 1 полка, Угол наклона: -+5°~ -5°, высота 1215-1680мм, черный - фото 4
Мобильная стойка ONKRON на 1 ТВ/ 50-90&quot; от 200х200 до 800х600, макс нагр 90,9кг, 1 полка, Угол наклона: -+5°~ -5°, высота 1215-1680мм, черный - фото 5
Мобильная стойка ONKRON на 1 ТВ/ 50-90&quot; от 200х200 до 800х600, макс нагр 90,9кг, 1 полка, Угол наклона: -+5°~ -5°, высота 1215-1680мм, черный - фото 6
Мобильная стойка ONKRON на 1 ТВ/ 50-90&quot; от 200х200 до 800х600, макс нагр 90,9кг, 1 полка, Угол наклона: -+5°~ -5°, высота 1215-1680мм, черный - фото 7
Мобильная стойка ONKRON на 1 ТВ/ 50-90&quot; от 200х200 до 800х600, макс нагр 90,9кг, 1 полка, Угол наклона: -+5°~ -5°, высота 1215-1680мм, черный - фото 8
Мобильная стойка ONKRON на 1 ТВ/ 50-90&quot; от 200х200 до 800х600, макс нагр 90,9кг, 1 полка, Угол наклона: -+5°~ -5°, высота 1215-1680мм, черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка с кронштейном
  • Мобильная стойка ONKRON на 1 ТВ/ 50-90&quot; от 200х200 до 800х600, макс нагр 90,9кг, 1 полка, Угол наклона: -+5°~ -5°, высота 1215-1680мм, черный - фото 1
  • Мобильная стойка ONKRON на 1 ТВ/ 50-90&quot; от 200х200 до 800х600, макс нагр 90,9кг, 1 полка, Угол наклона: -+5°~ -5°, высота 1215-1680мм, черный - фото 2
  • Мобильная стойка ONKRON на 1 ТВ/ 50-90&quot; от 200х200 до 800х600, макс нагр 90,9кг, 1 полка, Угол наклона: -+5°~ -5°, высота 1215-1680мм, черный - фото 3
  • Мобильная стойка ONKRON на 1 ТВ/ 50-90&quot; от 200х200 до 800х600, макс нагр 90,9кг, 1 полка, Угол наклона: -+5°~ -5°, высота 1215-1680мм, черный - фото 4
  • Мобильная стойка ONKRON на 1 ТВ/ 50-90&quot; от 200х200 до 800х600, макс нагр 90,9кг, 1 полка, Угол наклона: -+5°~ -5°, высота 1215-1680мм, черный - фото 5
  • Мобильная стойка ONKRON на 1 ТВ/ 50-90&quot; от 200х200 до 800х600, макс нагр 90,9кг, 1 полка, Угол наклона: -+5°~ -5°, высота 1215-1680мм, черный - фото 6
  • Мобильная стойка ONKRON на 1 ТВ/ 50-90&quot; от 200х200 до 800х600, макс нагр 90,9кг, 1 полка, Угол наклона: -+5°~ -5°, высота 1215-1680мм, черный - фото 7
  • Мобильная стойка ONKRON на 1 ТВ/ 50-90&quot; от 200х200 до 800х600, макс нагр 90,9кг, 1 полка, Угол наклона: -+5°~ -5°, высота 1215-1680мм, черный - фото 8
  • Мобильная стойка ONKRON на 1 ТВ/ 50-90&quot; от 200х200 до 800х600, макс нагр 90,9кг, 1 полка, Угол наклона: -+5°~ -5°, высота 1215-1680мм, черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678560
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Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Стойка с кронштейном
Максимальная нагрузка, кг
100
Размер VESA
200x200, 200x300, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 500x400, 600x400, 700x400, 700x500, 800x400, 800x500
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.13х0.54х0.18
Вес, кг.
24.5

Описание товара Мобильная стойка ONKRON на 1 ТВ/ 50-90" от 200х200 до 800х600, макс нагр 90,9кг, 1 полка, Угол наклона: -+5°~ -5°, высота 1215-1680мм, черный

Если у вас большой или даже огромный телевизор, но вешать на стену его вы не хотите или не можете, то идеальным выбором станет мобильная стойка TS1891. Технологичная и стильная, она гармонично впишется в любое пространство, вне зависимости от того, приобретаете вы ее для изящного тонкого телевизора или массивной интерактивной панели – стойка для ТВ будет смотреться легко и красиво. Также стойка под телевизор является идеальным выбором для современного офиса для видеоконференцсвязи или презентаций. На ней можно с комфортом разместить ТВ или даже тяжелую интерактивную панель практически любой диагонали весом до 100 кг.

Отзывы о товаре Мобильная стойка ONKRON на 1 ТВ/ 50-90" от 200х200 до 800х600, макс нагр 90,9кг, 1 полка, Угол наклона: -+5°~ -5°, высота 1215-1680мм, черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Стойка с кронштейном
Максимальная нагрузка, кг
100
Размер VESA
200x200, 200x300, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 500x400, 600x400, 700x400, 700x500, 800x400, 800x500
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Если у вас большой или даже огромный телевизор, но вешать на стену его вы не хотите или не можете, то идеальным выбором станет мобильная стойка TS1891. Технологичная и стильная, она гармонично впишется в любое пространство, вне зависимости от того, приобретаете вы ее для изящного тонкого телевизора или массивной интерактивной панели – стойка для ТВ будет смотреться легко и красиво. Также стойка под телевизор является идеальным выбором для современного офиса для видеоконференцсвязи или презентаций. На ней можно с комфортом разместить ТВ или даже тяжелую интерактивную панель практически любой диагонали весом до 100 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мобильная стойка ONKRON на 1 ТВ/ 50-90" от 200х200 до 800х600, макс нагр 90,9кг, 1 полка, Угол наклона: -+5°~ -5°, высота 1215-1680мм, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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