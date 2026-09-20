Мобильная стойка ONKRON на 1 ТВ/ 50-100" от 200х200 до 1000х600, макс нагр 120кг, 1 полка для AV, полка для камеры, кабель-канал, высота 1234-1685мм, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка с кронштейном
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678559
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стойка с кронштейном
Максимальная нагрузка, кг
120
Размер VESA
200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 500x400, 600x200, 600x300, 600x400, 600x600, 700x400, 700x500, 800x200, 800x400, 800x500, 800x600, 1000x600
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.07х0.58х0.17
Вес, кг.
40
Описание товара Мобильная стойка ONKRON на 1 ТВ/ 50-100" от 200х200 до 1000х600, макс нагр 120кг, 1 полка для AV, полка для камеры, кабель-канал, высота 1234-1685мм, черный
Мобильная напольная стойка с кронштейном ONKRON TS1991 подходит для телевизоров с размером диагонали экрана от 50 до 100 дюймов. Модель рассчитана на нагрузку до 120 кг. Стойка с кронштейном ONKRON TS1991 оснащена колесами с блокировкой.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Стойка с кронштейном
Максимальная нагрузка, кг
120
Размер VESA
200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 500x400, 600x200, 600x300, 600x400, 600x600, 700x400, 700x500, 800x200, 800x400, 800x500, 800x600, 1000x600
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Мобильная напольная стойка с кронштейном ONKRON TS1991 подходит для телевизоров с размером диагонали экрана от 50 до 100 дюймов. Модель рассчитана на нагрузку до 120 кг. Стойка с кронштейном ONKRON TS1991 оснащена колесами с блокировкой.
Мобильная стойка ONKRON на 1 ТВ/ 50-100" от 200х200 до 1000х600, макс нагр 120кг, 1 полка для AV, полка для камеры, кабель-канал, высота 1234-1685мм, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мобильная стойка ONKRON на 1 ТВ/ 50-100" от 200х200 до 1000х600, макс нагр 120кг, 1 полка для AV, полка для камеры, кабель-канал, высота 1234-1685мм, черный