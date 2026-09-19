Культиватор электрический Champion EC1200
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Характеристики
Тип товара
Культиватор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%11 890 руб. 13 125 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 478255
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
50х40х32
Вес, кг.
12
Описание товара Культиватор электрический Champion EC1200
Электрический культиватор Champion EC1200 предназначен для обработки почвы на небольших территориях. Электродвигатель не выделяет вредных для человека и окружающей среды газов, что позволяет использовать культиватор в теплицах и парниках. Колеса упрощают перемещение агрегата по рабочей территории и предотвращают повреждение газона и тротуарной плит ножами.
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Электрический культиватор Champion EC1200 предназначен для обработки почвы на небольших территориях. Электродвигатель не выделяет вредных для человека и окружающей среды газов, что позволяет использовать культиватор в теплицах и парниках. Колеса упрощают перемещение агрегата по рабочей территории и предотвращают повреждение газона и тротуарной плит ножами.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей, С червячным редуктором
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей, С червячным редуктором
Культиватор электрический Champion EC1200 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 11890 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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