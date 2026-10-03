Top.Mail.Ru
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150 - фото 1
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150 - фото 2
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150 - фото 3
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150 - фото 4
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150 - фото 5
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150 - фото 6
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150 - фото 7
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150 - фото 8
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиваторы
  • Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150 - фото 1
  • Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150 - фото 2
  • Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150 - фото 3
  • Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150 - фото 4
  • Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150 - фото 5
  • Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150 - фото 6
  • Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150 - фото 7
  • Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150 - фото 8
  • Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
21 070 руб.  28 888 руб. 
Начислим 338 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 346904
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150
21 070 руб. -27%
28 888 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Культиваторы
Высота, см
103
Глубина вспахивания
25 см
Количество фрез в комплекте
6
Максимальная ширина обработки
45
Мощность топливного двигателя
0
Мощность электрического двигателя
2200
Объём топливного бака, л
1.6
Тип двигателя
бензиновый 4-х тактный
Тип редуктора
цепной
Ширина, см
61
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х60х40
Вес, кг.
35

Описание товара Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150

Лёгкий и манёвренный односкоростной культиватор для рыхления и культивации почвы на приусадебном участке. Сошник позволяет контролировать величину заглубления. Складываемые, регулируемые по положению рукоятки и транспортное колесо облегчают эксплуатацию, транспортировку и хранение.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С червячным редуктором


Теги товара: С цепной передачей

Отзывы о товаре Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Культиваторы
Высота, см
103
Глубина вспахивания
25 см
Количество фрез в комплекте
6
Максимальная ширина обработки
45
Мощность топливного двигателя
0
Мощность электрического двигателя
2200
Объём топливного бака, л
1.6
Тип двигателя
бензиновый 4-х тактный
Тип редуктора
цепной
Ширина, см
61
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Лёгкий и манёвренный односкоростной культиватор для рыхления и культивации почвы на приусадебном участке. Сошник позволяет контролировать величину заглубления. Складываемые, регулируемые по положению рукоятки и транспортное колесо облегчают эксплуатацию, транспортировку и хранение.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С червячным редуктором


Теги товара: С цепной передачей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 21070 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...