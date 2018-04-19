Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-5.5 (70/5/1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиватор бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 51048
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
70х58х43
Вес, кг.
55
Описание товара Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-5.5 (70/5/1)
Мощность - 5.5 л. с. Глубина вспахивания - до 35 см. Ширина обработки - 85 см
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Мощность - 5.5 л. с. Глубина вспахивания - до 35 см. Ширина обработки - 85 см
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей, С червячным редуктором
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей, С червячным редуктором
Достоинства:
производительность, вес.
Недостатки:
нет.
Комментарий:
Захват у него широкий - на подходящем грунте обрабатываю метровую полосу. Все рычаги управления находятся на раме держателя под руками. По высоте регулирую вручную, без дополнительных инструментов и легко. На задней передаче удобно маневрировать в углах.
Достоинства:
Приемлемая цена, мощность, экономный
Недостатки:
Не нашел
Комментарий:
Раньше с тревогой ждал осенней пахоты, а теперь обработка почвы идет высоким темпом. Заводится хорошо, работает “без запинки”, с его помощью расширил свой огород. Благодаря широкой полосе вспашке не мучаюсь долго, несколько раз прошелся и всё. Так же плюс, свободно помещается в багажник седана.
Достоинства:
Удобный, практичный, легок в управлении
Недостатки:
не заметили.
Комментарий:
В прошлом году мы купили этот немецкий мотокультиватор для обработки своего дачного участка. Управлять им легко. Берет не много топлива. Ухаживать за ним тоже легко, главное вовремя чистить и мыть.
Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-5.5 (70/5/1) - по цене 36530 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-5.5 (70/5/1)
Достоинства:
производительность, вес.
Недостатки:
нет.
Комментарий:
Захват у него широкий - на подходящем грунте обрабатываю метровую полосу. Все рычаги управления находятся на раме держателя под руками. По высоте регулирую вручную, без дополнительных инструментов и легко. На задней передаче удобно маневрировать в углах.
Достоинства:
Приемлемая цена, мощность, экономный
Недостатки:
Не нашел
Комментарий:
Раньше с тревогой ждал осенней пахоты, а теперь обработка почвы идет высоким темпом. Заводится хорошо, работает “без запинки”, с его помощью расширил свой огород. Благодаря широкой полосе вспашке не мучаюсь долго, несколько раз прошелся и всё. Так же плюс, свободно помещается в багажник седана.
Достоинства:
Удобный, практичный, легок в управлении
Недостатки:
не заметили.
Комментарий:
В прошлом году мы купили этот немецкий мотокультиватор для обработки своего дачного участка. Управлять им легко. Берет не много топлива. Ухаживать за ним тоже легко, главное вовремя чистить и мыть.