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Культиватор Huter МК-11000E купить с доставкой в Москве
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Культиватор Huter МК-11000E

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Культиватор Huter МК-11000E - фото 1
Культиватор Huter МК-11000E - фото 2
Культиватор Huter МК-11000E - фото 3
Культиватор Huter МК-11000E - фото 4
Культиватор Huter МК-11000E - фото 5
Культиватор Huter МК-11000E - фото 6
Культиватор Huter МК-11000E - фото 7
Культиватор Huter МК-11000E - фото 8
Культиватор Huter МК-11000E - фото 9
Культиватор Huter МК-11000E - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиваторы
  • Культиватор Huter МК-11000E - фото 1
  • Культиватор Huter МК-11000E - фото 2
  • Культиватор Huter МК-11000E - фото 3
  • Культиватор Huter МК-11000E - фото 4
  • Культиватор Huter МК-11000E - фото 5
  • Культиватор Huter МК-11000E - фото 6
  • Культиватор Huter МК-11000E - фото 7
  • Культиватор Huter МК-11000E - фото 8
  • Культиватор Huter МК-11000E - фото 9
  • Культиватор Huter МК-11000E - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 306183
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Культиваторы
Размеры в упаковке, м
1х0.85х0.58
Вес, кг.
80

Описание товара Культиватор Huter МК-11000E

Культиватор обеспечивает эффективную вспашку почвы и широкие функциональные возможности для полевых работ, в том числе – удаление сорняков

Отзывы о товаре Культиватор Huter МК-11000E




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Культиваторы
Описание
Культиватор обеспечивает эффективную вспашку почвы и широкие функциональные возможности для полевых работ, в том числе – удаление сорняков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Культиватор Huter МК-11000E - этот товар вы можете купить по цене 69970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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