Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170
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Характеристики
Тип товара
Культиваторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%23 310 руб. 31 738 руб.
В наличии
Код товара: 346909
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
23 310 руб. -27%
31 738 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Культиваторы
Высота, см
73
Глубина культивирования
330 мм
Количество фрез в комплекте
4
Максимальная ширина обработки
550
Мощность топливного двигателя
4800
Объем топливного двигателя
196 см
Объём топливного бака, л
3.6
Тип двигателя
бензиновый
Тип редуктора
цепной
Ширина, см
43
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х70х60
Вес, кг.
50
Описание товара Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170
Культиватор Зубр МКТ-170 станет надежным помощником для рыхления почвы на приусадебных участках. Двигатель мощностью 4800 Вт отличается высокой производительностью и надежностью. Воздушный фильтр предотвращает перегрев двигателя и продлевает срок его службы. В конструкции агрегата применяются самозатачивающиеся фрезы из конструкционной стали с шириной обработки 550 мм и глубиной обработки 330 мм. Для удобства эксплуатации культиватор Зубр МКТ-170 оснащен регулируемой по высоте рукояткой со складной конструкцией и транспортировочными колесами. Ременное сцепление гарантирует ровное перемещение без рывков. Металлический щиток защищает пользователя от попадания почвы и других предметов.
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Теги товара: С цепной передачей
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Культиваторы
Высота, см
73
Глубина культивирования
330 мм
Количество фрез в комплекте
4
Максимальная ширина обработки
550
Мощность топливного двигателя
4800
Объем топливного двигателя
196 см
Объём топливного бака, л
3.6
Тип двигателя
бензиновый
Тип редуктора
цепной
Ширина, см
43
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Страна производитель
Китай
Культиватор Зубр МКТ-170 станет надежным помощником для рыхления почвы на приусадебных участках. Двигатель мощностью 4800 Вт отличается высокой производительностью и надежностью. Воздушный фильтр предотвращает перегрев двигателя и продлевает срок его службы. В конструкции агрегата применяются самозатачивающиеся фрезы из конструкционной стали с шириной обработки 550 мм и глубиной обработки 330 мм. Для удобства эксплуатации культиватор Зубр МКТ-170 оснащен регулируемой по высоте рукояткой со складной конструкцией и транспортировочными колесами. Ременное сцепление гарантирует ровное перемещение без рывков. Металлический щиток защищает пользователя от попадания почвы и других предметов.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С червячным редуктором
Теги товара: С цепной передачей
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С червячным редуктором
Теги товара: С цепной передачей
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 23310 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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