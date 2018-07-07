Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-5.0 (70/5/7)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиватор бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 51047
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
70х58х43
Вес, кг.
31
Описание товара Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-5.0 (70/5/7)
Мощность - 5 л. с. Глубина вспахивания - до 16 см. Ширина обработки - 45 см
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Мощность - 5 л. с. Глубина вспахивания - до 16 см. Ширина обработки - 45 см
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей, С червячным редуктором
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей, С червячным редуктором
Достоинства:
Легкий, маневренный, транспортировочное колесо для удобства перемещения.
Недостатки:
не нашел
Комментарий:
Работаю им не первый год, рыхлит землю качественно, в том числе и тяжелый грунт. Четыре культиваторных ножа измельчают почву до нужного состояния. Использую и для прополки, задавая необходимую глубину и ширину вспашки.
Достоинства:
Ручной запуск, ширина обработки.
Недостатки:
Не обнаружил.
Комментарий:
Купил Хутер 5.0 для перекопки заброшенного сада. Помогал куму с обработкой пая, не нанимали технику. Удобно перемещать культиватор с помощью колеса. На майские садили у родителей картошку, такой трудозатратный процесс всем был в радость, достойный помощник на огороде.
Достоинства:
регулятор глубины
Недостатки:
не увидел
Комментарий:
купил осенью, специально, для перекопки огорода на зиму. Быстро и легко заводится, даже после простоя. При первом использовании, полного бака бензина хватило на полтора часа, а потом работал дольше. Держать культиватор удобно, он не сильно тяжёлый, и рукоятки достаточно высокие. Жена использует его для прополки грядок.
Достоинства:
Культиватор с несложным управлением и с хорошим движком на 5 лошадок, для боронования -самое то. Экономичен. Приемлемая цена
Недостатки:
Их нет
Комментарий:
Купил прошлой весной для своей маленькой теплицы, дабы поберечь спину дачных работах.Нравится что он небольшой, поэтому мобильный, колесо видно что крепкое, при перемещении не юлит. Вся система управления агрегатом на ручках, удобно. Ширина обработки почти полметра, максимальная глубина со школьную линейку, см. 25. Есть датчик уровня масла в картере. В дом захожу после работы -только сапоги грязные, есть защитный щиток, чтобы земля не летела на одежду.
Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-5.0 (70/5/7) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 34540 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-5.0 (70/5/7)
Достоинства:
Легкий, маневренный, транспортировочное колесо для удобства перемещения.
Недостатки:
не нашел
Комментарий:
Работаю им не первый год, рыхлит землю качественно, в том числе и тяжелый грунт. Четыре культиваторных ножа измельчают почву до нужного состояния. Использую и для прополки, задавая необходимую глубину и ширину вспашки.
Достоинства:
Ручной запуск, ширина обработки.
Недостатки:
Не обнаружил.
Комментарий:
Купил Хутер 5.0 для перекопки заброшенного сада. Помогал куму с обработкой пая, не нанимали технику. Удобно перемещать культиватор с помощью колеса. На майские садили у родителей картошку, такой трудозатратный процесс всем был в радость, достойный помощник на огороде.
Достоинства:
регулятор глубины
Недостатки:
не увидел
Комментарий:
купил осенью, специально, для перекопки огорода на зиму. Быстро и легко заводится, даже после простоя. При первом использовании, полного бака бензина хватило на полтора часа, а потом работал дольше. Держать культиватор удобно, он не сильно тяжёлый, и рукоятки достаточно высокие. Жена использует его для прополки грядок.
Достоинства:
Культиватор с несложным управлением и с хорошим движком на 5 лошадок, для боронования -самое то. Экономичен. Приемлемая цена
Недостатки:
Их нет
Комментарий:
Купил прошлой весной для своей маленькой теплицы, дабы поберечь спину дачных работах.Нравится что он небольшой, поэтому мобильный, колесо видно что крепкое, при перемещении не юлит. Вся система управления агрегатом на ручках, удобно. Ширина обработки почти полметра, максимальная глубина со школьную линейку, см. 25. Есть датчик уровня масла в картере. В дом захожу после работы -только сапоги грязные, есть защитный щиток, чтобы земля не летела на одежду.