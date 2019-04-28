Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8 (70/5/3)

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|Бренд
|Huter
|Тип товара
|Культиватор бензиновый
|Электростартер
|нет
|Мощность топливного двигателя
|1.8 л. с.
|Тип редуктора
|червячный
|Тип коробки передач
|нет
|Тип двигателя
|бензиновый
|Объём топливного бака, л
|1.2
|Объем топливного двигателя
|25.4 куб. см
|Минимальная ширина обработки
|23 см
|Максимальная ширина обработки
|23 см
|Количество фрез в комплекте
|4
|Задний ход
|нет
|Глубина культивирования
|до 15 см
|Глубина вспахивания
|до 15 см
|Длина, см
|35
|Ширина, см
|67
|Высота, см
|80
|Вес, кг
|15
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28.04.2019
Быстрый запуск, невысокая цена, небольшие габариты, складывающаяся ручка
Недостатки:
нет
Комментарий:
Работаю мотокультиватором в палисаднике.Рукоятка складная, так что места дома много не занимает, обеспечено компактное хранение. Топливный бак из полупрозрачного материала, видно количество бензина. Выручает здорово и время экономит. Рыхлю землю, вношу удобрения. Неплохо справляется с окучиванием деревьев. Хорошо входит в землю, приблизительно на штык лопаты, так что дополнительно весом не давлю и не тяну.
21.04.2018
Быстрый запуск, невысокая цена, небольшие габариты, складывающаяся ручка
Недостатки:
нет
Комментарий:
Работаю мотокультиватором в палисаднике.Рукоятка складная, так что места дома много не занимает, обеспечено компактное хранение. Топливный бак из полупрозрачного материала, видно количество бензина. Выручает здорово и время экономит. Рыхлю землю, вношу удобрения. Неплохо справляется с окучиванием деревьев. Хорошо входит в землю, приблизительно на штык лопаты, так что дополнительно весом не давлю и не тяну.В общем, денег я потратил немного, зато сил сберег уйму.