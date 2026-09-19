Top.Mail.Ru
Бензопила Ресанта БП-4516 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бензопила Ресанта БП-4516

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бензопила Ресанта БП-4516 - фото 1
Бензопила Ресанта БП-4516 - фото 2
Бензопила Ресанта БП-4516 - фото 3
Бензопила Ресанта БП-4516 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопила
  • Бензопила Ресанта БП-4516 - фото 1
  • Бензопила Ресанта БП-4516 - фото 2
  • Бензопила Ресанта БП-4516 - фото 3
  • Бензопила Ресанта БП-4516 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 468739
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ресанта
Тип товара
Бензопила
Размеры в упаковке, см
70х30х20
Вес, кг.
6.7

Описание товара Бензопила Ресанта БП-4516

Бензопила Ресанта БП-4516 - цепная пила с карбюраторным двухтактным двигателем внутреннего сгорания, предназначена для продольной и поперечной распиловки древесины, валки деревьев, спиливания веток и заготовки дров. Надежный и легкий инструмент оснащен 40 сантиметровой шиной и двигателем 2,3 л.с. Безопасность обеспечивается за счет автоматического тормоза цепи, щиток и расширенная нижняя часть рукоятки для защиты руки при разрыве цепи. Эргономичные рукоятки и малые габариты обеспечивают легкую управляемость в работе. Бензопила идеально подойдет для дачи и небольшого загородного строительства.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости

Отзывы о товаре Бензопила Ресанта БП-4516




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ресанта
Тип товара
Бензопила
Описание
Бензопила Ресанта БП-4516 - цепная пила с карбюраторным двухтактным двигателем внутреннего сгорания, предназначена для продольной и поперечной распиловки древесины, валки деревьев, спиливания веток и заготовки дров. Надежный и легкий инструмент оснащен 40 сантиметровой шиной и двигателем 2,3 л.с. Безопасность обеспечивается за счет автоматического тормоза цепи, щиток и расширенная нижняя часть рукоятки для защиты руки при разрыве цепи. Эргономичные рукоятки и малые габариты обеспечивают легкую управляемость в работе. Бензопила идеально подойдет для дачи и небольшого загородного строительства.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензопила Ресанта БП-4516 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...