Бензопила Huter BS-25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 35615
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х27х23
Вес, кг.
3.8
Описание товара Бензопила Huter BS-25
бензопила, мощность 800 Вт, длина шины 30 см, шаг цепи 3/8 дюйма, вес 3.8 кг
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
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бензопила, мощность 800 Вт, длина шины 30 см, шаг цепи 3/8 дюйма, вес 3.8 кг
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Достоинства:
Цепь смазывается в автоматическом режиме. Компактные габариты. Малый вес. Вместительный топливный бак. Надежная в работе.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Около двух часов пилил привезенные бревна. Руки абсолютно не устали, потому что пила оснащена виброгасящим механизмом. Воздушный фильтр надежно защищен специальным прочным кожухом. Пилу удерживать действительно легко за счет эргономичной, нескользящей ручке.
Достоинства:
Компактная и легкая, элементарно разбирается, внешне выглядит привлекательно.
Недостатки:
Нету их
Комментарий:
На даче построил баньку, для заготовки дров и работы в саду, приобрел эту малышку-пилу. Очень удобна в процессе пилки, в руках лежит как приклеенная, можно, даже, одной рукой успешно трудится. Техника защищена от вибрации. Идеально подойдет для работ на высоте - на деревьях.
Достоинства:
минимум вибрации, удобно держать.
Недостатки:
пока не обнаружил.
Комментарий:
Двигатель заводится и гасится сразу, без сбоев. Пила для такой мощности весит немного, при этом понравилось, что ручка удобная и вибрацию даёт слабую.
Бензопила Huter BS-25 - данный товар вы можете купить по цене 11120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бензопила Huter BS-25
Достоинства:
Цепь смазывается в автоматическом режиме. Компактные габариты. Малый вес. Вместительный топливный бак. Надежная в работе.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Около двух часов пилил привезенные бревна. Руки абсолютно не устали, потому что пила оснащена виброгасящим механизмом. Воздушный фильтр надежно защищен специальным прочным кожухом. Пилу удерживать действительно легко за счет эргономичной, нескользящей ручке.
Достоинства:
Компактная и легкая, элементарно разбирается, внешне выглядит привлекательно.
Недостатки:
Нету их
Комментарий:
На даче построил баньку, для заготовки дров и работы в саду, приобрел эту малышку-пилу. Очень удобна в процессе пилки, в руках лежит как приклеенная, можно, даже, одной рукой успешно трудится. Техника защищена от вибрации. Идеально подойдет для работ на высоте - на деревьях.
Достоинства:
минимум вибрации, удобно держать.
Недостатки:
пока не обнаружил.
Комментарий:
Двигатель заводится и гасится сразу, без сбоев. Пила для такой мощности весит немного, при этом понравилось, что ручка удобная и вибрацию даёт слабую.