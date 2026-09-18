Top.Mail.Ru
Бензопила Patriot PT 4518 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бензопила Patriot PT 4518

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бензопила Patriot PT 4518 - фото 1
Бензопила Patriot PT 4518 - фото 2
Бензопила Patriot PT 4518 - фото 3
Бензопила Patriot PT 4518 - фото 4
Бензопила Patriot PT 4518 - фото 5
Бензопила Patriot PT 4518 - фото 6
Бензопила Patriot PT 4518 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
  • Бензопила Patriot PT 4518 - фото 1
  • Бензопила Patriot PT 4518 - фото 2
  • Бензопила Patriot PT 4518 - фото 3
  • Бензопила Patriot PT 4518 - фото 4
  • Бензопила Patriot PT 4518 - фото 5
  • Бензопила Patriot PT 4518 - фото 6
  • Бензопила Patriot PT 4518 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
9 490 руб.  13 188 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 201973
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Бензопилы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х30х26
Вес, кг.
8.21

Описание товара Бензопила Patriot PT 4518

Бензопила PATRIOT PT 4518 220105550 предназначена для непродолжительных работ по распиловке древесины - прореживания кустов, заготовки дров, валки небольших деревьев. Эта модель укомплектована пильной шиной длиной 45 см и соответствующей цепью с шагом 0.325 мм. Отличные рабочие характеристики бензопилы обеспечиваются, прежде всего, двигателем объемом 45 куб. см. Бензопила очень проста в управлении. Для быстрого запуска в данной модели предусмотрена функция Easy Start. Хорошо сбалансированный центр тяжести делает работу легкой и неутомительной. Натяжение цепи в бензопиле регулируется посредством простого винта, расположенного с правой стороны корпуса.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости

Отзывы о товаре Бензопила Patriot PT 4518




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Бензопилы
Страна производитель
Китай
Описание
Бензопила PATRIOT PT 4518 220105550 предназначена для непродолжительных работ по распиловке древесины - прореживания кустов, заготовки дров, валки небольших деревьев. Эта модель укомплектована пильной шиной длиной 45 см и соответствующей цепью с шагом 0.325 мм. Отличные рабочие характеристики бензопилы обеспечиваются, прежде всего, двигателем объемом 45 куб. см. Бензопила очень проста в управлении. Для быстрого запуска в данной модели предусмотрена функция Easy Start. Хорошо сбалансированный центр тяжести делает работу легкой и неутомительной. Натяжение цепи в бензопиле регулируется посредством простого винта, расположенного с правой стороны корпуса.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензопила Patriot PT 4518 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...