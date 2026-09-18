Бензопила Patriot PT 4518
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Бензопила Patriot PT 4518
Бензопила PATRIOT PT 4518 220105550 предназначена для непродолжительных работ по распиловке древесины - прореживания кустов, заготовки дров, валки небольших деревьев. Эта модель укомплектована пильной шиной длиной 45 см и соответствующей цепью с шагом 0.325 мм. Отличные рабочие характеристики бензопилы обеспечиваются, прежде всего, двигателем объемом 45 куб. см. Бензопила очень проста в управлении. Для быстрого запуска в данной модели предусмотрена функция Easy Start. Хорошо сбалансированный центр тяжести делает работу легкой и неутомительной. Натяжение цепи в бензопиле регулируется посредством простого винта, расположенного с правой стороны корпуса.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 180 руб. 12 458 руб.2545 руб. в СплитБензопила Fubag FPS 56 38707
-
В наличииЦена 10 830 руб. 17 810 руб.2708 руб. в СплитБензопила Зубр ПБЦ-370 35П
-
В наличииЦена 11 480 руб. 13 250 руб.2870 руб. в СплитБензопила Champion 256-18
-
В наличииЦена 13 910 руб. 18 663 руб.3478 руб. в СплитБензопила Зубр ПБЦ-400 40П
-
В наличииЦена 15 190 руб. 20 300 руб.3798 руб. в СплитБензопила Зубр ПБЦ-450 40П
-
В наличииЦена 15 240 руб.3810 руб. в СплитПила цепная бесщеточная ЗУБР С1-18, 36 В, 35 см шина, 2х18 В АКБ...
-
В наличииЦена 16 010 руб. 21 600 руб.4003 руб. в СплитБензопила Зубр ПБЦ-490 45ДП
-
В наличииЦена 16 850 руб. 22 425 руб.4213 руб. в СплитБензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Отзывы о товаре Бензопила Patriot PT 4518