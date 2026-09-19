Карта памяти SmartBuy micro SDXC 128Gb Advanced Series UHS-I U3 V30 A1 + ADP (90/55 Mb/s)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Карта памяти SmartBuy micro SDXC 128Gb Advanced Series UHS-I U3 V30 A1 + ADP (90/55 Mb/s)
Smartbuy micro SDXC Advanced, 128GB Class 10 - универсальный носитель информации на основе технологии флэш-памяти для наиболее требовательных пользователей. Карта памяти Smartbuy micro SDXC Advanced может использоваться в цифровых фотоаппаратах, видеокамерах, телефонах, коммуникаторах, персональных компьютерах и других электронных устройствах, где требуется высокая скорость передачи данных и высокая надежность. Прежде всего, эти карты подойдут тем, кому требуется записывать видео в высоком разрешение до 4К. Устройства в которых может быть использована эта карта это: экшн-камеры, дроны, фото и видеотехника, смартфоны и планшеты способные записывать видео высокой четкости.
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