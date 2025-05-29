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Карта памяти SanDisk microSDXC Ultra 128Gb Class 10 (SDSQUNR-128G-GN6MN) купить с доставкой в Москве
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Карта памяти SanDisk microSDXC Ultra 128Gb Class 10 (SDSQUNR-128G-GN6MN)

24 Отзывы
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Карта памяти SanDisk microSDXC Ultra 128Gb Class 10 (SDSQUNR-128G-GN6MN)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 410082
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти SanDisk microSDXC Ultra 128Gb Class 10 (SDSQUNR-128G-GN6MN)

Карта SanDisk Ultra microSD UHS-I дает вам настоящую свободу снимать и сохранять еще больше фотографий и видео, чем когда-либо, а также делиться ими. На карте SanDisk Ultra microSD емкостью до 1 ТБ1 хватит места, чтобы сохранить еще больше часов видео Full HD, а благодаря скорости передачи данных до 120 МБ/с вы сможете быстро переносить материалы. Эта карта, идеально подходящая для смартфонов и планшетов на базе Android, загружает приложения быстрее за счет класса скорости A1.

Отзывы о товаре Карта памяти SanDisk microSDXC Ultra 128Gb Class 10 (SDSQUNR-128G-GN6MN)

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Иван М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная карта, скорость записи соответствует, в экшен камере 4к все ок, до этого брал Кингстон, камера в 4к не хотела писать, ссылаясь на низкую скорость, хотя обе 10 класса, с одинаковыми заявленными характеристиками. Спасибо за товар, покупкой доволен!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Эдуард О.

Достоинства:


Комментарий:
все целое , установил на регистратор DDPA работает
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Артур Ф.

Достоинства:


Комментарий:
флешка рабочая.рекомендую продавца.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
владимир и.

Достоинства:


Комментарий:
в видеокамера работает на ура
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Михаил Н.

Достоинства:


Комментарий:
заказывал в регистратор, все работает
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Семен Ш.

Достоинства:


Комментарий:
пришла быстро, в деле еще не пробовал!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
поставил в камеру всё работает
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает в камере, время покажет
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая карта памяти, брал для видеорегистратора, отлично.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Ander C.

Достоинства:


Комментарий:
будем надеяться,что оригинал
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Павлюк П.

Достоинства:


Комментарий:
CD карта на 128 хорошего качества брал для регистратора,поставил отформатировал работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Ввлерий М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично,рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
крутая флешка не хуже разных Samsung
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
3 часа тестил - проблем нет. Очень похоже на оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Владимир Х.

Достоинства:


Комментарий:
флешку брал для уличной камеры, работает
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всё просто класс! Продавца рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
masgen

Достоинства:


Комментарий:
Отличная карта памяти, быстро определилась
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Владислав Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла вовремя. Пока не проверял.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Подольная Ольга Александровна

Достоинства:


Комментарий:
Работает, брала для видеорегистратора,даже не форматировала. Без картридера, если кто не понял,только карта
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Виталий С.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал. Брал втрой раз уже т.к. цена была одной из самых низких.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Владислав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил в видеорегистратор , работает.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Станислав М.

Достоинства:


Комментарий:
Карта хорошая. Установил в камеру Aqara G3.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
masgen

Достоинства:


Комментарий:
Проверяется... отзыв будет позже...
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Для видеорегистратора отличный)



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Страна производитель
Китай
Описание
Карта SanDisk Ultra microSD UHS-I дает вам настоящую свободу снимать и сохранять еще больше фотографий и видео, чем когда-либо, а также делиться ими. На карте SanDisk Ultra microSD емкостью до 1 ТБ1 хватит места, чтобы сохранить еще больше часов видео Full HD, а благодаря скорости передачи данных до 120 МБ/с вы сможете быстро переносить материалы. Эта карта, идеально подходящая для смартфонов и планшетов на базе Android, загружает приложения быстрее за счет класса скорости A1.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Иван М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная карта, скорость записи соответствует, в экшен камере 4к все ок, до этого брал Кингстон, камера в 4к не хотела писать, ссылаясь на низкую скорость, хотя обе 10 класса, с одинаковыми заявленными характеристиками. Спасибо за товар, покупкой доволен!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Эдуард О.

Достоинства:


Комментарий:
все целое , установил на регистратор DDPA работает
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Артур Ф.

Достоинства:


Комментарий:
флешка рабочая.рекомендую продавца.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
владимир и.

Достоинства:


Комментарий:
в видеокамера работает на ура
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Михаил Н.

Достоинства:


Комментарий:
заказывал в регистратор, все работает
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Семен Ш.

Достоинства:


Комментарий:
пришла быстро, в деле еще не пробовал!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
поставил в камеру всё работает
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает в камере, время покажет
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая карта памяти, брал для видеорегистратора, отлично.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Ander C.

Достоинства:


Комментарий:
будем надеяться,что оригинал
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Павлюк П.

Достоинства:


Комментарий:
CD карта на 128 хорошего качества брал для регистратора,поставил отформатировал работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Ввлерий М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично,рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
крутая флешка не хуже разных Samsung
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
3 часа тестил - проблем нет. Очень похоже на оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Владимир Х.

Достоинства:


Комментарий:
флешку брал для уличной камеры, работает
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всё просто класс! Продавца рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
masgen

Достоинства:


Комментарий:
Отличная карта памяти, быстро определилась
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Владислав Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла вовремя. Пока не проверял.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Подольная Ольга Александровна

Достоинства:


Комментарий:
Работает, брала для видеорегистратора,даже не форматировала. Без картридера, если кто не понял,только карта
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Виталий С.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал. Брал втрой раз уже т.к. цена была одной из самых низких.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Владислав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил в видеорегистратор , работает.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Станислав М.

Достоинства:


Комментарий:
Карта хорошая. Установил в камеру Aqara G3.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
masgen

Достоинства:


Комментарий:
Проверяется... отзыв будет позже...
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Для видеорегистратора отличный)


Карта памяти SanDisk microSDXC Ultra 128Gb Class 10 (SDSQUNR-128G-GN6MN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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