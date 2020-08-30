Карта памяти micro SDXC 256Gb SmartBuy Class 10 UHS-I + ADP (SB256GBSDCL10-01)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 720 руб.
В наличии
Код товара: 230298
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 720 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
10
Описание товара Карта памяти micro SDXC 256Gb SmartBuy Class 10 UHS-I + ADP (SB256GBSDCL10-01)
Smartbuy micro SDXC, 265GB Class 10 - универсальный носитель информации на основе технологии флэш-памяти для самых различных целей. Карта памяти Smartbuy micro SDXC, 265GB может использоваться в телефонах, коммуникаторах, видеокамерах, цифровых фотоаппаратах, персональных компьютерах, принтерах и других электронных устройствах.
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Smartbuy micro SDXC, 265GB Class 10 - универсальный носитель информации на основе технологии флэш-памяти для самых различных целей. Карта памяти Smartbuy micro SDXC, 265GB может использоваться в телефонах, коммуникаторах, видеокамерах, цифровых фотоаппаратах, персональных компьютерах, принтерах и других электронных устройствах.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Достоинства:
Низкая цена, особенно со скидками и КэтКоинами, адаптер, хорошая скорость записи
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Рекомендую данный товар и этот магазин в целом
Карта памяти micro SDXC 256Gb SmartBuy Class 10 UHS-I + ADP (SB256GBSDCL10-01) - по цене 3720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Карта памяти micro SDXC 256Gb SmartBuy Class 10 UHS-I + ADP (SB256GBSDCL10-01)
Достоинства:
Низкая цена, особенно со скидками и КэтКоинами, адаптер, хорошая скорость записи
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Рекомендую данный товар и этот магазин в целом