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Карта памяти NeTac P500 Standard MicroSDXC 128GB (NT02P500STN-128G-S) купить с доставкой в Москве
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Карта памяти NeTac P500 Standard MicroSDXC 128GB (NT02P500STN-128G-S)

31 Отзывы
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Карта памяти NeTac P500 Standard MicroSDXC 128GB (NT02P500STN-128G-S)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 516866
Доставка в Москве
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Карта памяти NeTac P500 Standard MicroSDXC 128GB (NT02P500STN-128G-S)
2 020 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Карта памяти NeTac P500 Standard MicroSDXC 128GB (NT02P500STN-128G-S)

Карта памяти NeTac P500 Standard MicroSDXC 128GB (NT02P500STN-128G-S)/ Память Netac предназначена для хранения и переноса данных. Для работы не требует установки специального программного обеспечения.

Отзывы о товаре Карта памяти NeTac P500 Standard MicroSDXC 128GB (NT02P500STN-128G-S)

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
работает и это хорошо,на сколько хватит вопрос.рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
с камерой видеонаблюдения работает
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Валентин В.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает. Скорость не замерял, брал экшн камеру. Запись в 4к 30 кадров. Запись стабильная.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
карта объем соответствует,рабочая,все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Андрей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, проверенная флэшка, не первый раз заказываю. качество хорошее, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Юрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
карта рабочая, в смарт приставке работет, для этого и бралась
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
поставил в уличную камеру, месяц пишет, пока без замечаний.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
Камера видеонаблюдения увидела.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная флешка. Всё приехало в срок, скорости отличные! Поставил в планшет на винде и использую как доп диск, даже игрушки с него работают адекватно, а не как на usb флешке или usb hdd.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Гульшат Г.

Достоинства:


Комментарий:
пришла быстро , ну пока не поставила
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Курылев Роман Александрович

Достоинства:


Комментарий:
нормальная карта памяти,в регистраторе работает
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Кирилл Ч.

Достоинства:


Комментарий:
доставка быстрая пока не испробовал,а так всё устраивает,продавцу спасибо рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Юрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Эта ката оказалась в нужное время. На начальном этапе необходима.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл быстро, упаковка целая, нет контейнера. беру уже третью работает хорошо на год в регистратор хватает
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Павел Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Здравствуйте. Покупал для видеорегистратора. Установил, отформатировал в устройстве, пока работает. Регистратор требовательный к флешкам, эту принял, не матерится. Надежность покажет время. Прислали просто, без коробок, пакетов и т.д., как на фото.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Слот

Достоинства:


Комментарий:
Отличная карта памяти.Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
поставил в камеру всё чётко
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Александра Б.

Достоинства:


Комментарий:
установил в видеорегистратор, предыдущая карта ломала записи, с этой пока что всё ок
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично встала в регик. Всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Вячеслав М.

Достоинства:


Комментарий:
.Пришла вовремя, вставил в телефон активировал с помощью поддержки.Поставил в камеру видеонаблюдения всё работает хорошо.Только как теперь проверить баланс?
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
В общем всё хорошо,пока нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Владимир О.

Достоинства:


Комментарий:
брал для камеры IP, пока вопросов нет
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Людмила К.

Достоинства:


Комментарий:
карта памяти пришла вовремя выписываем не первый раз
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Казбек Ш.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично. запись ведется все хватает
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отформатировать в регистратора автомобиля, работает. Показывает ёмкость 57 гигов.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
хорошее качество.но мой видеорегистратор ее не осилил.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Расим М.

Достоинства:


Комментарий:
до этого брал у другого продавца флешка то работала, то нет. много фото потерял. это запустилась нормально планшет видит. посмотрим в процессе работы как покажет себя
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Вера П.

Достоинства:


Комментарий:
не прочла что карта идёт без адаптера,но карта хорошая на устройствах читается
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Ярослав

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо! Флешка соответствует заявленному в описании!
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
доставка быстрая, упаковка на высоте. товар полностью соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Andrew Rybalka

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая карта памяти,уже не в первый раз пользуюсь данным производителем)



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
80
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти NeTac P500 Standard MicroSDXC 128GB (NT02P500STN-128G-S)/ Память Netac предназначена для хранения и переноса данных. Для работы не требует установки специального программного обеспечения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
работает и это хорошо,на сколько хватит вопрос.рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
с камерой видеонаблюдения работает
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Валентин В.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает. Скорость не замерял, брал экшн камеру. Запись в 4к 30 кадров. Запись стабильная.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
карта объем соответствует,рабочая,все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Андрей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, проверенная флэшка, не первый раз заказываю. качество хорошее, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Юрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
карта рабочая, в смарт приставке работет, для этого и бралась
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
поставил в уличную камеру, месяц пишет, пока без замечаний.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
Камера видеонаблюдения увидела.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная флешка. Всё приехало в срок, скорости отличные! Поставил в планшет на винде и использую как доп диск, даже игрушки с него работают адекватно, а не как на usb флешке или usb hdd.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Гульшат Г.

Достоинства:


Комментарий:
пришла быстро , ну пока не поставила
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Курылев Роман Александрович

Достоинства:


Комментарий:
нормальная карта памяти,в регистраторе работает
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Кирилл Ч.

Достоинства:


Комментарий:
доставка быстрая пока не испробовал,а так всё устраивает,продавцу спасибо рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Юрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Эта ката оказалась в нужное время. На начальном этапе необходима.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл быстро, упаковка целая, нет контейнера. беру уже третью работает хорошо на год в регистратор хватает
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Павел Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Здравствуйте. Покупал для видеорегистратора. Установил, отформатировал в устройстве, пока работает. Регистратор требовательный к флешкам, эту принял, не матерится. Надежность покажет время. Прислали просто, без коробок, пакетов и т.д., как на фото.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Слот

Достоинства:


Комментарий:
Отличная карта памяти.Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
поставил в камеру всё чётко
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Александра Б.

Достоинства:


Комментарий:
установил в видеорегистратор, предыдущая карта ломала записи, с этой пока что всё ок
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично встала в регик. Всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Вячеслав М.

Достоинства:


Комментарий:
.Пришла вовремя, вставил в телефон активировал с помощью поддержки.Поставил в камеру видеонаблюдения всё работает хорошо.Только как теперь проверить баланс?
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
В общем всё хорошо,пока нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Владимир О.

Достоинства:


Комментарий:
брал для камеры IP, пока вопросов нет
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Людмила К.

Достоинства:


Комментарий:
карта памяти пришла вовремя выписываем не первый раз
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Казбек Ш.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично. запись ведется все хватает
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отформатировать в регистратора автомобиля, работает. Показывает ёмкость 57 гигов.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
хорошее качество.но мой видеорегистратор ее не осилил.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Расим М.

Достоинства:


Комментарий:
до этого брал у другого продавца флешка то работала, то нет. много фото потерял. это запустилась нормально планшет видит. посмотрим в процессе работы как покажет себя
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Вера П.

Достоинства:


Комментарий:
не прочла что карта идёт без адаптера,но карта хорошая на устройствах читается
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Ярослав

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо! Флешка соответствует заявленному в описании!
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
доставка быстрая, упаковка на высоте. товар полностью соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Andrew Rybalka

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая карта памяти,уже не в первый раз пользуюсь данным производителем)


Карта памяти NeTac P500 Standard MicroSDXC 128GB (NT02P500STN-128G-S) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2020 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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