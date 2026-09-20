Карта памяти microSDXC SanDisk Extreme 64Gb (SDSQXAH-064G-GN6MN)
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Характеристики
Тип товара
Карты памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 570174
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карты памяти
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
20
Описание товара Карта памяти microSDXC SanDisk Extreme 64Gb (SDSQXAH-064G-GN6MN)
Карта памяти SanDisk Extreme microSDXC 64 ГБ обладает свойствами надежного запоминающего устройства, которое подходит для установки в смартфон, камеру, планшет и другие портативные устройства. Данная модель отличается емкостью 64 ГБ, позволяя хранить весьма большое количество различных файлов. Скорость в пределах 170 Мбайт/с обеспечивает высокую производительность при обмене и записи данных. Прочная конструкция SanDisk Extreme гарантирует надежную защиту файлов от воздействия влаги, пыли и других неблагоприятных факторов внешней среды.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
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Карта памяти SanDisk Extreme microSDXC 64 ГБ обладает свойствами надежного запоминающего устройства, которое подходит для установки в смартфон, камеру, планшет и другие портативные устройства. Данная модель отличается емкостью 64 ГБ, позволяя хранить весьма большое количество различных файлов. Скорость в пределах 170 Мбайт/с обеспечивает высокую производительность при обмене и записи данных. Прочная конструкция SanDisk Extreme гарантирует надежную защиту файлов от воздействия влаги, пыли и других неблагоприятных факторов внешней среды.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Карта памяти microSDXC SanDisk Extreme 64Gb (SDSQXAH-064G-GN6MN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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