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Карта памяти Qumo microSDXC 512GB Pro series Class 10 UHS-I U3 + SD адаптер (QM512GMICSDXC10U3) купить с доставкой в Москве
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Карта памяти Qumo microSDXC 512GB Pro series Class 10 UHS-I U3 + SD адаптер (QM512GMICSDXC10U3)

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Карта памяти Qumo microSDXC 512GB Pro series Class 10 UHS-I U3 + SD адаптер (QM512GMICSDXC10U3)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362327
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Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
Карта памяти
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти Qumo microSDXC 512GB Pro series Class 10 UHS-I U3 + SD адаптер (QM512GMICSDXC10U3)

Водонепроницаемые карты памяти Qumo Pro серии - идеальное высокотехнологичное решение для 4K Ultra HD и Full HD Video. Карты Qumo 512 GB Pro подойдут даже для видео в формате 8K. Скорость и надежность карт позволяет использовать их также для съёмки серий фотографий в движении.

Отзывы о товаре Карта памяти Qumo microSDXC 512GB Pro series Class 10 UHS-I U3 + SD адаптер (QM512GMICSDXC10U3)




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Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
Карта памяти
Страна производитель
Китай
Описание
Водонепроницаемые карты памяти Qumo Pro серии - идеальное высокотехнологичное решение для 4K Ultra HD и Full HD Video. Карты Qumo 512 GB Pro подойдут даже для видео в формате 8K. Скорость и надежность карт позволяет использовать их также для съёмки серий фотографий в движении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти Qumo microSDXC 512GB Pro series Class 10 UHS-I U3 + SD адаптер (QM512GMICSDXC10U3) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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