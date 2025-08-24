Карта памяти A-Data Micro SDXC 512GB (AUSDX512GUI3V30SA2-RA1)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Карта памяти A-Data Micro SDXC 512GB (AUSDX512GUI3V30SA2-RA1)
Карты памяти Premier Pro microSDXC/SDHC UHS-I разработаны для видеорегистраторов и охранных видеокамер, и являются оптимальным решением для выполнения заданий повторной записи (перезаписи), например, ежедневных записей в автомобиле. Они также соответствуют стандарту А2 для ускоренного и бесперебойного выполнения приложений. Благодаря соответствию стандарту V30 (Video Speed Class), они способны записывать видео со скоростью не менее 30 Мб в секунду. Для обеспечения стабильно высокого качества карты памяти Premier Pro microSDXC/SDHC UHS-I оснащены защитой от воды, ударных нагрузок, рентгеновского излучения и экстремальных температур. Вы не расстанетесь с ними в любых поездках, даже в самых суровых условиях окружающей среды.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: microSD, для смартфона, для фотоаппарата
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Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Достоинства:
Комментарий:
Покупал карту памяти для экшн-видеокамеры GoPro 12 Black. Качество супер, работает быстро!
Достоинства:
Комментарий:
За данную цену отличная флешка, Скорости хватает для нормального запуска игр на Нинтендо свич.
Достоинства:
Комментарий:
отличная карта, беру 2 раз. работает в Нинтендо switch. вышла дешевле чем если брать на сайте Ситилинк.
Достоинства:
Комментарий:
скорость записи при заявленной v30, карта показывает такие результаты
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично Спасибо большое На удивление хорошие карты Работают шустро
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая карта памяти,установил на Samsung Galaxy A10s работает без нареканий. Сразу установилась на телефон и дала возможность ее отформатировать.
Достоинства:
Комментарий:
Супер! Покупал для камеры GoPro Все хорошо спасибо
Отзывы о товаре Карта памяти A-Data Micro SDXC 512GB (AUSDX512GUI3V30SA2-RA1)
Достоинства:
Комментарий:
Покупал карту памяти для экшн-видеокамеры GoPro 12 Black. Качество супер, работает быстро!
Достоинства:
Комментарий:
За данную цену отличная флешка, Скорости хватает для нормального запуска игр на Нинтендо свич.
Достоинства:
Комментарий:
отличная карта, беру 2 раз. работает в Нинтендо switch. вышла дешевле чем если брать на сайте Ситилинк.
Достоинства:
Комментарий:
скорость записи при заявленной v30, карта показывает такие результаты
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично Спасибо большое На удивление хорошие карты Работают шустро
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая карта памяти,установил на Samsung Galaxy A10s работает без нареканий. Сразу установилась на телефон и дала возможность ее отформатировать.
Достоинства:
Комментарий:
Супер! Покупал для камеры GoPro Все хорошо спасибо