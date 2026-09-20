Карта памяти A-Data Micro SDXC 64GB (AUSDX64GUI3V30SA2-RA1)
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
100
Скорость записи
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб.
В наличии
Код товара: 505714
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1 980 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
100
Скорость записи
80
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
26
Описание товара Карта памяти A-Data Micro SDXC 64GB (AUSDX64GUI3V30SA2-RA1)
Карты памяти Premier Pro microSDXC/SDHC UHS-I разработаны для видеорегистраторов и охранных видеокамер, и являются оптимальным решением для выполнения заданий повторной записи (перезаписи), например, ежедневных записей в автомобиле. Они также соответствуют стандарту А2 для ускоренного и бесперебойного выполнения приложений. Благодаря соответствию стандарту V30 (Video Speed Class), они способны записывать видео со скоростью не менее 30 Мб в секунду. Для обеспечения стабильно высокого качества карты памяти Premier Pro microSDXC/SDHC UHS-I оснащены защитой от воды, ударных нагрузок, рентгеновского излучения и экстремальных температур. Вы не расстанетесь с ними в любых поездках, даже в самых суровых условиях окружающей среды.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC
Теги товара: microSD, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
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Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
100
Скорость записи
80
Карты памяти Premier Pro microSDXC/SDHC UHS-I разработаны для видеорегистраторов и охранных видеокамер, и являются оптимальным решением для выполнения заданий повторной записи (перезаписи), например, ежедневных записей в автомобиле. Они также соответствуют стандарту А2 для ускоренного и бесперебойного выполнения приложений. Благодаря соответствию стандарту V30 (Video Speed Class), они способны записывать видео со скоростью не менее 30 Мб в секунду. Для обеспечения стабильно высокого качества карты памяти Premier Pro microSDXC/SDHC UHS-I оснащены защитой от воды, ударных нагрузок, рентгеновского излучения и экстремальных температур. Вы не расстанетесь с ними в любых поездках, даже в самых суровых условиях окружающей среды.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC
Теги товара: microSD, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC
Теги товара: microSD, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
Карта памяти A-Data Micro SDXC 64GB (AUSDX64GUI3V30SA2-RA1) - стоимость товара 1980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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