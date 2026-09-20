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Карта памяти A-Data Micro SDXC 64GB (AUSDX64GUI3V30SA2-RA1) купить с доставкой в Москве
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Карта памяти A-Data Micro SDXC 64GB (AUSDX64GUI3V30SA2-RA1)

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Карта памяти A-Data Micro SDXC 64GB (AUSDX64GUI3V30SA2-RA1) - фото 1
Карта памяти A-Data Micro SDXC 64GB (AUSDX64GUI3V30SA2-RA1) - фото 2
Карта памяти A-Data Micro SDXC 64GB (AUSDX64GUI3V30SA2-RA1) - фото 3
Карта памяти A-Data Micro SDXC 64GB (AUSDX64GUI3V30SA2-RA1) - фото 4
Карта памяти A-Data Micro SDXC 64GB (AUSDX64GUI3V30SA2-RA1) - фото 5
Карта памяти A-Data Micro SDXC 64GB (AUSDX64GUI3V30SA2-RA1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
100
Скорость записи
80
  • Карта памяти A-Data Micro SDXC 64GB (AUSDX64GUI3V30SA2-RA1) - фото 1
  • Карта памяти A-Data Micro SDXC 64GB (AUSDX64GUI3V30SA2-RA1) - фото 2
  • Карта памяти A-Data Micro SDXC 64GB (AUSDX64GUI3V30SA2-RA1) - фото 3
  • Карта памяти A-Data Micro SDXC 64GB (AUSDX64GUI3V30SA2-RA1) - фото 4
  • Карта памяти A-Data Micro SDXC 64GB (AUSDX64GUI3V30SA2-RA1) - фото 5
  • Карта памяти A-Data Micro SDXC 64GB (AUSDX64GUI3V30SA2-RA1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 505714
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Карта памяти A-Data Micro SDXC 64GB (AUSDX64GUI3V30SA2-RA1)
1 980 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
100
Скорость записи
80
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
26

Описание товара Карта памяти A-Data Micro SDXC 64GB (AUSDX64GUI3V30SA2-RA1)

Карты памяти Premier Pro microSDXC/SDHC UHS-I разработаны для видеорегистраторов и охранных видеокамер, и являются оптимальным решением для выполнения заданий повторной записи (перезаписи), например, ежедневных записей в автомобиле. Они также соответствуют стандарту А2 для ускоренного и бесперебойного выполнения приложений. Благодаря соответствию стандарту V30 (Video Speed Class), они способны записывать видео со скоростью не менее 30 Мб в секунду. Для обеспечения стабильно высокого качества карты памяти Premier Pro microSDXC/SDHC UHS-I оснащены защитой от воды, ударных нагрузок, рентгеновского излучения и экстремальных температур. Вы не расстанетесь с ними в любых поездках, даже в самых суровых условиях окружающей среды.

Отзывы о товаре Карта памяти A-Data Micro SDXC 64GB (AUSDX64GUI3V30SA2-RA1)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
100
Скорость записи
80
Описание
Карты памяти Premier Pro microSDXC/SDHC UHS-I разработаны для видеорегистраторов и охранных видеокамер, и являются оптимальным решением для выполнения заданий повторной записи (перезаписи), например, ежедневных записей в автомобиле. Они также соответствуют стандарту А2 для ускоренного и бесперебойного выполнения приложений. Благодаря соответствию стандарту V30 (Video Speed Class), они способны записывать видео со скоростью не менее 30 Мб в секунду. Для обеспечения стабильно высокого качества карты памяти Premier Pro microSDXC/SDHC UHS-I оснащены защитой от воды, ударных нагрузок, рентгеновского излучения и экстремальных температур. Вы не расстанетесь с ними в любых поездках, даже в самых суровых условиях окружающей среды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти A-Data Micro SDXC 64GB (AUSDX64GUI3V30SA2-RA1) - стоимость товара 1980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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