Карта памяти SmartBuy micro SDXC 256Gb Pro UHS-I U3 + ADP (90/70 Mb/s)
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
90
Скорость записи
70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 455447
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
90
Скорость записи
70
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
5
Описание товара Карта памяти SmartBuy micro SDXC 256Gb Pro UHS-I U3 + ADP (90/70 Mb/s)
Высоко скоростная 256-гигабайтная карта памяти SmartBuy microSDXC 256GB. Помимо высокой скорости работы и достаточно большого размера памяти карта памяти отличается своей надежностью хранения информации. Несмотря на маленькие размеры карты памяти, она является идеальным вариантом хранения цифровой информации в устройствах с поддержкой MicroSDXC.
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Теги товара: microSD, для смартфона, для фотоаппарата
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
90
Скорость записи
70
Страна производитель
Китай
Высоко скоростная 256-гигабайтная карта памяти SmartBuy microSDXC 256GB. Помимо высокой скорости работы и достаточно большого размера памяти карта памяти отличается своей надежностью хранения информации. Несмотря на маленькие размеры карты памяти, она является идеальным вариантом хранения цифровой информации в устройствах с поддержкой MicroSDXC.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Карта памяти SmartBuy micro SDXC 256Gb Pro UHS-I U3 + ADP (90/70 Mb/s) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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