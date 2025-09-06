Карта памяти Netac microSD P500 Extreme Pro 256Gb (NT02P500PRO-256G-S)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 426271
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
10
Описание товара Карта памяти Netac microSD P500 Extreme Pro 256Gb (NT02P500PRO-256G-S)
Карта памяти Netac microSD P500 Extreme Pro 256Gb (NT02P500PRO-256G-S)
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 000 руб.1250 руб. в СплитКарта памяти SmartBuy micro SDXC 256Gb Pro UHS-I U3 + ADP (90/70...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитКарта памяти micro SDXC 256Gb Silicon Power Superior UHS-I U3 V3...
-
В наличииЦена 5 300 руб.1325 руб. в СплитКарта памяти Kingston Canvas Select Plus SDXC UHS-I U3 256 ГБ SD...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитКарта Памяти CF 64Gb Transcend 800X (120/40 Mb/s)
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитКарта памяти Netac microSDHC P500 Pro 256GB (NT02P500PRO-256G-R)...
-
В наличииЦена 6 070 руб.1518 руб. в СплитКарта памяти Transcend 256Gb TS256GJDL130
-
В наличииЦена 6 590 руб.1648 руб. в СплитКарта памяти Kingston microSDHC 8Gb Class10 Kingston (SDCIT2/8GB...
-
В наличииЦена 6 720 руб.1680 руб. в СплитКарта памяти A-Data Micro SDXC 128GB (AUSDX128GUI3V30SA2-RA1)
-
В наличииЦена 7 460 руб.1865 руб. в СплитКарта Памяти CF 128Gb Sandisk Extreme (120/85 Mb/s)
-
В наличииЦена 7 610 руб.1903 руб. в СплитКарта памяти SmartBuy micro SDXC 512Gb Class 10 UHS-I + ADP
-
В наличииЦена 9 300 руб.2325 руб. в СплитКарта памяти SmartBuy micro SDXC 512Gb Pro UHS-I U3 + ADP (90/70...
-
В наличииЦена 9 420 руб.2355 руб. в СплитКарта памяти A-Data Micro SDXC 256GB (AUSDX256GUI3V30SA2-RA1)
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
100
Страна производитель
Китай
Карта памяти Netac microSD P500 Extreme Pro 256Gb (NT02P500PRO-256G-S)
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Достоинства:
Комментарий:
Приобрел для стим дека , установил path of exile 2 , работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Брал две. Обе подошли insta360 x4. Пишет 8k вроде и не ругается.
Достоинства:
Комментарий:
спасибо большое за товар, пришёл вовремя всё целое, проверю,как поставлю в камеру, а так спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Флешка отличная. По цене и качеству просто огонь! Размер и скорости соответствуют заявленным. Покупал для камеры, подошла идеально. Запись видео на неё идёт отлично. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Бешеная карта быстрая в портативные приставки на ура! Характеристики соответствует хороший карт ридер возьмите к ней
Достоинства:
Комментарий:
отличная карта, камеря xiaomi c301 прочитала и работает с ней
Достоинства:
Комментарий:
отличная карта. скорости соответствуют заявленным, при заполнении больше половины объема не падают.
Достоинства:
Комментарий:
Приехала быстро, объем флешки честный, а вот скорость записи на фотке, началась с 60МБ/с и падало до 20МБ/с, за это снял звезду..
Достоинства:
Комментарий:
скоростные характеристики соответствуют. брал для нинтендо
Достоинства:
Комментарий:
Норма. Результаты теста: Warning: Only 238486 of 238488 MByte tested. Test finished without errors. Writing speed: 62.3 MByte/s Reading speed: 84.1 MByte/s H2testw v1.4
Достоинства:
Комментарий:
хорошая, установил в телефон, скорость записи 11 мб/с
Достоинства:
Комментарий:
Средняя скорость записи и чтения файлов размером около 1 ГБ примерно одинаковая: 27–28 МБ/с.
Достоинства:
Комментарий:
Носителями данного бренда пользуюсь давно всё работает отлично . Карта хорошая, брал для видеорегистратора.
Достоинства:
Комментарий:
работает в смартфоне , заявленному объёму соответствует
Достоинства:
Комментарий:
После записи нескольких файлов дальнейшая запись прекратилась. Форматированию не поддается ни с ПК ни с Андроид.
Достоинства:
Комментарий:
ну вроде всё работает для консоль подходит грузит быстро читает тоже.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная карта. Соответствует заявленным характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
Карта для регистратора куплена. Качество отличное. Беру не первый раз эту фирму, все нравится.
Достоинства:
Комментарий:
ставлю пока пять звезд ,работает но какой срок прослужит?Предыдущая прослужила год а вот как эта поведёт себя вопрос.Но будем надеяться на лучшее.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие скорости, брал ранее 128, теперь решил взять 256
Достоинства:
Комментарий:
товар соответствует описанию, покупал для нинтендо свитч. Все безупречно рабочие
Достоинства:
Комментарий:
Корректно проработала в Gopro 13 две недели, через это время камера стала выдавать ошибку. Пробовал снижать качество записываемого видео, ошибка не пропадала. Периодически пк переставал ее видеть через заведомо исправный кардридер, так же отваливается и через подключеную gopro к пк Вот тесты скорости чтения\\записи после 30ти дней использования
Достоинства:
Комментарий:
Приобреталась для видеорегистратора. Вставил, отформатировал, карта заработала.
Достоинства:
Комментарий:
отлично, встала в телефон сразу и как родная, скинул на нее все фотки и аудиокниги
Карта памяти Netac microSD P500 Extreme Pro 256Gb (NT02P500PRO-256G-S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Карта памяти Netac microSD P500 Extreme Pro 256Gb (NT02P500PRO-256G-S)
Достоинства:
Комментарий:
Приобрел для стим дека , установил path of exile 2 , работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Брал две. Обе подошли insta360 x4. Пишет 8k вроде и не ругается.
Достоинства:
Комментарий:
спасибо большое за товар, пришёл вовремя всё целое, проверю,как поставлю в камеру, а так спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Флешка отличная. По цене и качеству просто огонь! Размер и скорости соответствуют заявленным. Покупал для камеры, подошла идеально. Запись видео на неё идёт отлично. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Бешеная карта быстрая в портативные приставки на ура! Характеристики соответствует хороший карт ридер возьмите к ней
Достоинства:
Комментарий:
отличная карта, камеря xiaomi c301 прочитала и работает с ней
Достоинства:
Комментарий:
отличная карта. скорости соответствуют заявленным, при заполнении больше половины объема не падают.
Достоинства:
Комментарий:
Приехала быстро, объем флешки честный, а вот скорость записи на фотке, началась с 60МБ/с и падало до 20МБ/с, за это снял звезду..
Достоинства:
Комментарий:
скоростные характеристики соответствуют. брал для нинтендо
Достоинства:
Комментарий:
Норма. Результаты теста: Warning: Only 238486 of 238488 MByte tested. Test finished without errors. Writing speed: 62.3 MByte/s Reading speed: 84.1 MByte/s H2testw v1.4
Достоинства:
Комментарий:
хорошая, установил в телефон, скорость записи 11 мб/с
Достоинства:
Комментарий:
Средняя скорость записи и чтения файлов размером около 1 ГБ примерно одинаковая: 27–28 МБ/с.
Достоинства:
Комментарий:
Носителями данного бренда пользуюсь давно всё работает отлично . Карта хорошая, брал для видеорегистратора.
Достоинства:
Комментарий:
работает в смартфоне , заявленному объёму соответствует
Достоинства:
Комментарий:
После записи нескольких файлов дальнейшая запись прекратилась. Форматированию не поддается ни с ПК ни с Андроид.
Достоинства:
Комментарий:
ну вроде всё работает для консоль подходит грузит быстро читает тоже.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная карта. Соответствует заявленным характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
Карта для регистратора куплена. Качество отличное. Беру не первый раз эту фирму, все нравится.
Достоинства:
Комментарий:
ставлю пока пять звезд ,работает но какой срок прослужит?Предыдущая прослужила год а вот как эта поведёт себя вопрос.Но будем надеяться на лучшее.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие скорости, брал ранее 128, теперь решил взять 256
Достоинства:
Комментарий:
товар соответствует описанию, покупал для нинтендо свитч. Все безупречно рабочие
Достоинства:
Комментарий:
Корректно проработала в Gopro 13 две недели, через это время камера стала выдавать ошибку. Пробовал снижать качество записываемого видео, ошибка не пропадала. Периодически пк переставал ее видеть через заведомо исправный кардридер, так же отваливается и через подключеную gopro к пк Вот тесты скорости чтения\\записи после 30ти дней использования
Достоинства:
Комментарий:
Приобреталась для видеорегистратора. Вставил, отформатировал, карта заработала.
Достоинства:
Комментарий:
отлично, встала в телефон сразу и как родная, скинул на нее все фотки и аудиокниги