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Карта памяти Netac microSD P500 Extreme Pro 256Gb (NT02P500PRO-256G-S) купить с доставкой в Москве
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Карта памяти Netac microSD P500 Extreme Pro 256Gb (NT02P500PRO-256G-S)

24 Отзывы
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Карта памяти Netac microSD P500 Extreme Pro 256Gb (NT02P500PRO-256G-S)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 426271
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти Netac microSD P500 Extreme Pro 256Gb (NT02P500PRO-256G-S)

Карта памяти Netac microSD P500 Extreme Pro 256Gb (NT02P500PRO-256G-S)

Отзывы о товаре Карта памяти Netac microSD P500 Extreme Pro 256Gb (NT02P500PRO-256G-S)

Источник: Яндекс Маркет
06.09.2025
Денис Р.

Достоинства:


Комментарий:
Приобрел для стим дека , установил path of exile 2 , работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Брал две. Обе подошли insta360 x4. Пишет 8k вроде и не ругается.
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
спасибо большое за товар, пришёл вовремя всё целое, проверю,как поставлю в камеру, а так спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Игорь Р.

Достоинства:


Комментарий:
Флешка отличная. По цене и качеству просто огонь! Размер и скорости соответствуют заявленным. Покупал для камеры, подошла идеально. Запись видео на неё идёт отлично. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Алексей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Бешеная карта быстрая в портативные приставки на ура! Характеристики соответствует хороший карт ридер возьмите к ней
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2025
Евгений З.

Достоинства:


Комментарий:
отличная карта, камеря xiaomi c301 прочитала и работает с ней
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2025
Руслан Л.

Достоинства:


Комментарий:
отличная карта. скорости соответствуют заявленным, при заполнении больше половины объема не падают.
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2025
Павел Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Приехала быстро, объем флешки честный, а вот скорость записи на фотке, началась с 60МБ/с и падало до 20МБ/с, за это снял звезду..
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
скоростные характеристики соответствуют. брал для нинтендо
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2025
Вадим

Достоинства:


Комментарий:
Норма. Результаты теста: Warning: Only 238486 of 238488 MByte tested. Test finished without errors. Writing speed: 62.3 MByte/s Reading speed: 84.1 MByte/s H2testw v1.4
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2025
Олег Ф.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая, установил в телефон, скорость записи 11 мб/с
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2025
Антон М.

Достоинства:


Комментарий:
Средняя скорость записи и чтения файлов размером около 1 ГБ примерно одинаковая: 27–28 МБ/с.
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Максим П.

Достоинства:


Комментарий:
Носителями данного бренда пользуюсь давно всё работает отлично . Карта хорошая, брал для видеорегистратора.
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
работает в смартфоне , заявленному объёму соответствует
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2025
Вячеслав Ш.

Достоинства:


Комментарий:
После записи нескольких файлов дальнейшая запись прекратилась. Форматированию не поддается ни с ПК ни с Андроид.
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2025
Вадим П.

Достоинства:


Комментарий:
ну вроде всё работает для консоль подходит грузит быстро читает тоже.
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная карта. Соответствует заявленным характеристикам
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Карта для регистратора куплена. Качество отличное. Беру не первый раз эту фирму, все нравится.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Аркадий

Достоинства:


Комментарий:
ставлю пока пять звезд ,работает но какой срок прослужит?Предыдущая прослужила год а вот как эта поведёт себя вопрос.Но будем надеяться на лучшее.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Дмитрий Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие скорости, брал ранее 128, теперь решил взять 256
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Артём Б.

Достоинства:


Комментарий:
товар соответствует описанию, покупал для нинтендо свитч. Все безупречно рабочие
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Aleksei K.

Достоинства:


Комментарий:
Корректно проработала в Gopro 13 две недели, через это время камера стала выдавать ошибку. Пробовал снижать качество записываемого видео, ошибка не пропадала. Периодически пк переставал ее видеть через заведомо исправный кардридер, так же отваливается и через подключеную gopro к пк Вот тесты скорости чтения\\записи после 30ти дней использования
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Приобреталась для видеорегистратора. Вставил, отформатировал, карта заработала.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
отлично, встала в телефон сразу и как родная, скинул на нее все фотки и аудиокниги



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
100
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти Netac microSD P500 Extreme Pro 256Gb (NT02P500PRO-256G-S)
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2025
Денис Р.

Достоинства:


Комментарий:
Приобрел для стим дека , установил path of exile 2 , работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Брал две. Обе подошли insta360 x4. Пишет 8k вроде и не ругается.
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
спасибо большое за товар, пришёл вовремя всё целое, проверю,как поставлю в камеру, а так спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Игорь Р.

Достоинства:


Комментарий:
Флешка отличная. По цене и качеству просто огонь! Размер и скорости соответствуют заявленным. Покупал для камеры, подошла идеально. Запись видео на неё идёт отлично. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Алексей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Бешеная карта быстрая в портативные приставки на ура! Характеристики соответствует хороший карт ридер возьмите к ней
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2025
Евгений З.

Достоинства:


Комментарий:
отличная карта, камеря xiaomi c301 прочитала и работает с ней
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2025
Руслан Л.

Достоинства:


Комментарий:
отличная карта. скорости соответствуют заявленным, при заполнении больше половины объема не падают.
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2025
Павел Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Приехала быстро, объем флешки честный, а вот скорость записи на фотке, началась с 60МБ/с и падало до 20МБ/с, за это снял звезду..
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
скоростные характеристики соответствуют. брал для нинтендо
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2025
Вадим

Достоинства:


Комментарий:
Норма. Результаты теста: Warning: Only 238486 of 238488 MByte tested. Test finished without errors. Writing speed: 62.3 MByte/s Reading speed: 84.1 MByte/s H2testw v1.4
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2025
Олег Ф.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая, установил в телефон, скорость записи 11 мб/с
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2025
Антон М.

Достоинства:


Комментарий:
Средняя скорость записи и чтения файлов размером около 1 ГБ примерно одинаковая: 27–28 МБ/с.
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Максим П.

Достоинства:


Комментарий:
Носителями данного бренда пользуюсь давно всё работает отлично . Карта хорошая, брал для видеорегистратора.
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
работает в смартфоне , заявленному объёму соответствует
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2025
Вячеслав Ш.

Достоинства:


Комментарий:
После записи нескольких файлов дальнейшая запись прекратилась. Форматированию не поддается ни с ПК ни с Андроид.
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2025
Вадим П.

Достоинства:


Комментарий:
ну вроде всё работает для консоль подходит грузит быстро читает тоже.
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная карта. Соответствует заявленным характеристикам
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Карта для регистратора куплена. Качество отличное. Беру не первый раз эту фирму, все нравится.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Аркадий

Достоинства:


Комментарий:
ставлю пока пять звезд ,работает но какой срок прослужит?Предыдущая прослужила год а вот как эта поведёт себя вопрос.Но будем надеяться на лучшее.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Дмитрий Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие скорости, брал ранее 128, теперь решил взять 256
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Артём Б.

Достоинства:


Комментарий:
товар соответствует описанию, покупал для нинтендо свитч. Все безупречно рабочие
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Aleksei K.

Достоинства:


Комментарий:
Корректно проработала в Gopro 13 две недели, через это время камера стала выдавать ошибку. Пробовал снижать качество записываемого видео, ошибка не пропадала. Периодически пк переставал ее видеть через заведомо исправный кардридер, так же отваливается и через подключеную gopro к пк Вот тесты скорости чтения\\записи после 30ти дней использования
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Приобреталась для видеорегистратора. Вставил, отформатировал, карта заработала.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
отлично, встала в телефон сразу и как родная, скинул на нее все фотки и аудиокниги


Карта памяти Netac microSD P500 Extreme Pro 256Gb (NT02P500PRO-256G-S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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