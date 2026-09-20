Карта памяти microSD Delkin 128GB BLACK UHS-I microSD c SD адаптером
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Характеристики
Описание товара Карта памяти microSD Delkin 128GB BLACK UHS-I microSD c SD адаптером
Карта памяти 128 ГБ BLACK UHS-I microSDXC от Delkin Devices , сочетающая промышленную прочность и надежность с высокой производительностью, имеет емкость 128 ГБ и оптимизирована для экшн-камер и дронов. Он хорошо подходит для фотосъемки в формате RAW и JPEG, включая цейтраферные фотографии высокого разрешения, HDR-фотографии и непрерывную серийную съемку. Вы сможете достичь максимальной скорости чтения до 90 МБ/с и максимальной скорости записи до 90 МБ/с. Благодаря классу скорости V30 минимальная скорость записи гарантированно не упадет ниже 30 МБ/с. Чтобы облегчить использование карт практически в любой среде, а также обеспечить безопасность вашего контента, компания Delkin создала серию BLACK с прочной конструкцией, которая устойчива к воздействию рентгеновских лучей, воды и ударов, а также к экстремальным температурам от -13 до 185°.В этой карте памяти используются встроенные функции исправления ошибок и выравнивания износа, которые помогают обеспечить целостность данных и длительный срок службы.
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