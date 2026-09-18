Карта памяти Transcend 32Gb 300S SDHC UHS-I U1 (95/45 MB/s)
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDHC
Объем
32 ГБ
Скорость чтения
95
Скорость записи
45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб.
В наличии
Код товара: 230344
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4 010 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDHC
Объем
32 ГБ
Скорость чтения
95
Скорость записи
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
200
Описание товара Карта памяти Transcend 32Gb 300S SDHC UHS-I U1 (95/45 MB/s)
Карты памяти Transcend SDXC/SDHC 300S отличаются высокой производительностью и емкостью, и позволят полностью раскрыть потенциал цифровых фото- и видеокамер, поддерживающих стандарт UHS-I. Помимо чрезвычайно высоких скоростей передачи данных, карты памяти соответствуют стандарту UHS Video Speed Class 30 (V30), что позволяет записывать на них видео в формате 4K, не опасаясь нежелательных пауз и задержек в работе.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 128 Гб, microSD, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: 32 Гб, SDHC, для фотоаппарата
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Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDHC
Объем
32 ГБ
Скорость чтения
95
Скорость записи
45
Страна производитель
Китай
Карты памяти Transcend SDXC/SDHC 300S отличаются высокой производительностью и емкостью, и позволят полностью раскрыть потенциал цифровых фото- и видеокамер, поддерживающих стандарт UHS-I. Помимо чрезвычайно высоких скоростей передачи данных, карты памяти соответствуют стандарту UHS Video Speed Class 30 (V30), что позволяет записывать на них видео в формате 4K, не опасаясь нежелательных пауз и задержек в работе.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 128 Гб, microSD, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: 32 Гб, SDHC, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 128 Гб, microSD, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: 32 Гб, SDHC, для фотоаппарата
Купить Карта памяти Transcend 32Gb 300S SDHC UHS-I U1 (95/45 MB/s) - по цене 4010 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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