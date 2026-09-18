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Карта памяти Transcend 32Gb 300S SDHC UHS-I U1 (95/45 MB/s) купить с доставкой в Москве
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Карта памяти Transcend 32Gb 300S SDHC UHS-I U1 (95/45 MB/s)

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Карта памяти Transcend 32Gb 300S SDHC UHS-I U1 (95/45 MB/s) - фото 1
Карта памяти Transcend 32Gb 300S SDHC UHS-I U1 (95/45 MB/s) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDHC
Объем
32 ГБ
Скорость чтения
95
Скорость записи
45
  • Карта памяти Transcend 32Gb 300S SDHC UHS-I U1 (95/45 MB/s) - фото 1
  • Карта памяти Transcend 32Gb 300S SDHC UHS-I U1 (95/45 MB/s) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 230344
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Карта памяти Transcend 32Gb 300S SDHC UHS-I U1 (95/45 MB/s)
4 010 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDHC
Объем
32 ГБ
Скорость чтения
95
Скорость записи
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
200

Описание товара Карта памяти Transcend 32Gb 300S SDHC UHS-I U1 (95/45 MB/s)

Карты памяти Transcend SDXC/SDHC 300S отличаются высокой производительностью и емкостью, и позволят полностью раскрыть потенциал цифровых фото- и видеокамер, поддерживающих стандарт UHS-I. Помимо чрезвычайно высоких скоростей передачи данных, карты памяти соответствуют стандарту UHS Video Speed Class 30 (V30), что позволяет записывать на них видео в формате 4K, не опасаясь нежелательных пауз и задержек в работе.



Теги товара: 32 Гб, SDHC, для фотоаппарата

Отзывы о товаре Карта памяти Transcend 32Gb 300S SDHC UHS-I U1 (95/45 MB/s)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDHC
Объем
32 ГБ
Скорость чтения
95
Скорость записи
45
Страна производитель
Китай
Описание
Карты памяти Transcend SDXC/SDHC 300S отличаются высокой производительностью и емкостью, и позволят полностью раскрыть потенциал цифровых фото- и видеокамер, поддерживающих стандарт UHS-I. Помимо чрезвычайно высоких скоростей передачи данных, карты памяти соответствуют стандарту UHS Video Speed Class 30 (V30), что позволяет записывать на них видео в формате 4K, не опасаясь нежелательных пауз и задержек в работе.


Теги товара: 32 Гб, SDHC, для фотоаппарата
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Карта памяти Transcend 32Gb 300S SDHC UHS-I U1 (95/45 MB/s) - по цене 4010 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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