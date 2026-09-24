Карта памяти SmartBuy 32GB Twist Yellow (SB032GB2TWY)
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Характеристики
Описание товара Карта памяти SmartBuy 32GB Twist Yellow (SB032GB2TWY)
Карта памяти SmartBuy 32GB Twist Yellow (SB032GB2TWY) с поддержкой стандарта USB 2.0. Компактный съемный накопитель с корпусом розового цвета обеспечивает как хранение нужных вам приложений, мультимедийных файлов и документов, так и их перемещение между ПК/ноутбуками. Доступный для записи информации объем памяти изделия – 32 ГБ. Подключение карты памяти SmartBuy 32GB Twist Yellow (SB032GB2TWY) к компьютерам производится при помощи внешнего коннектора USB Type-A. Для защиты корпуса коннектора от загрязнений и механических воздействий в конструкции флешки применен сдвижной металлический колпачок. На корпусе накопителя расположено отверстие для крепления ремешка.
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