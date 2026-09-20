Top.Mail.Ru
Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE White 3.0 (SB16GBCLU-W3) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE White 3.0 (SB16GBCLU-W3)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE White 3.0 (SB16GBCLU-W3) - фото 1
Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE White 3.0 (SB16GBCLU-W3) - фото 2
Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE White 3.0 (SB16GBCLU-W3) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
  • Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE White 3.0 (SB16GBCLU-W3) - фото 1
  • Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE White 3.0 (SB16GBCLU-W3) - фото 2
  • Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE White 3.0 (SB16GBCLU-W3) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658621
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Карта памяти
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
15

Описание товара Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE White 3.0 (SB16GBCLU-W3)

Карта памяти USB Flash Smartbuy Clue пополнит собой арсенал помощников и предоставит в ваше распоряжение 16 ГБ свободной памяти, которую можно занять наиболее важными файлами. Доверьте представленной модели хранение различной информации, чтобы в любой удобный момент получить к ней мгновенный доступ. Флешка демонстрирует исключительно высокие показатели записи и чтения данных, обеспеченные стандартом USB 3.2 Gen1, благодаря чему на обработку файлов после подключения накопителя будет уходить минимум времени. Память USB Flash Smartbuy Clue облачена в компактный корпус из прочного пластика, выполненный в лаконичном белом цвете. Он успешно защищает устройство от различных агрессивных воздействий, включая механические повреждения. Для подключения к цифровой технике модель использует стандартный штекер USB, на который при хранении и транспортировке надевается комплектный колпачок для защиты от загрязнений и случайной поломки. Синхронизация флешки с компьютером или ноутбуком не требует установки специального ПО.

Отзывы о товаре Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE White 3.0 (SB16GBCLU-W3)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Карта памяти
Описание
Карта памяти USB Flash Smartbuy Clue пополнит собой арсенал помощников и предоставит в ваше распоряжение 16 ГБ свободной памяти, которую можно занять наиболее важными файлами. Доверьте представленной модели хранение различной информации, чтобы в любой удобный момент получить к ней мгновенный доступ. Флешка демонстрирует исключительно высокие показатели записи и чтения данных, обеспеченные стандартом USB 3.2 Gen1, благодаря чему на обработку файлов после подключения накопителя будет уходить минимум времени. Память USB Flash Smartbuy Clue облачена в компактный корпус из прочного пластика, выполненный в лаконичном белом цвете. Он успешно защищает устройство от различных агрессивных воздействий, включая механические повреждения. Для подключения к цифровой технике модель использует стандартный штекер USB, на который при хранении и транспортировке надевается комплектный колпачок для защиты от загрязнений и случайной поломки. Синхронизация флешки с компьютером или ноутбуком не требует установки специального ПО.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE White 3.0 (SB16GBCLU-W3) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...